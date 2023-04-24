«Это угроза здоровью миллионов россиян». Генпрокурора попросили объявить режим ЧС в станице Полтавской
Председатель краснодарского отделения партии «Зеленых» Денис Лабеко обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой ввести в станице Полтавской режим ЧС
В заявлении говорится, что в середине апреля активисты обнаружили загрязнение в виде белёсой железистой пленки на всей протяжённости канала, прилегающего к свалке.
«Канал является составной частью Марьяно-Чебургольской оросительной системы. Когда в систему поступит вода, эта высокотоксичная жидкость может быть разнесена на десятки километров, прямо на рисовые поля. Это угроза здоровью миллионов россиян. Прошу перенаправить потоки ТКО на рядом расположенные объекты захоронения отходов»,— цитирует Лабеко «Ъ-Кубань».
Также Денис Лабеко попросил провести проверку по фактам нарушения нарушения природоохранного законодательства муниципальным предприятием «ЖКХ» Красноармейского района и бездействия должностных лиц.
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Как писали Юга.ру, в сентябре 2022 года администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд края иск о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. 30 ноября суд отказал в удовлетворении требования. После этого в январе 2023 года кубанский арбитраж отклонил иск по закрытию свалки. Тогда решение обжаловали в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону — там тоже отказали.
18 апреля жители станицы обратились к губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой провести личный приём. Состоится ли встреча — не сообщается.