«Это угроза здоровью миллионов россиян». Генпрокурора попросили объявить режим ЧС в станице Полтавской

Председатель краснодарского отделения партии «Зеленых» Денис Лабеко обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой ввести в станице Полтавской режим ЧС

В заявлении говорится, что в середине апреля активисты обнаружили загрязнение в виде белёсой железистой пленки на всей протяжённости канала, прилегающего к свалке.

«Канал является составной частью Марьяно-Чебургольской оросительной системы. Когда в систему поступит вода, эта высокотоксичная жидкость может быть разнесена на десятки километров, прямо на рисовые поля. Это угроза здоровью миллионов россиян. Прошу перенаправить потоки ТКО на рядом расположенные объекты захоронения отходов»,— цитирует Лабеко «Ъ-Кубань».

Также Денис Лабеко попросил провести проверку по фактам нарушения нарушения природоохранного законодательства муниципальным предприятием «ЖКХ» Красноармейского района и бездействия должностных лиц.