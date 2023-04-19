Жители станицы Полтавской просят губернатора Кондратьева принять их лично из-за ситуации со свалкой

Они хотят лично объяснить ситуацию и считают, что до главы региона доходит не вся информация

Жители станицы Полтавской обратились к губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой провести личный прием. Они считают, что до главы Кубани «доводится искаженная информация» о происходящем в станице. Письмо главе региона они разместили в своем телеграм-канале.

Также активисты просят запретить мусоровозам ездить на свалку через станицу. По их словам, протяженность маршрута по станице составляет 8 километров, а расстояние от грузовика до окон домов в некоторых местах менее 5 метров.

«Вы на прямой линии нам ответили, что «дорога на полигон не может проходить через станицу» и надо добиваться того, чтобы машины не ездили мимо наших окон. На сегодняшний момент мусоровозы едут нескончаемым потоком, игнорируя установленные знаки и все человеческие нормы! Мы фиксируем 60-тонные машины, машины с прицепом, а также передвижение мусоровозов в ночное время», — написали активисты в письме.

Как писали Юга.ру, с начала апреля жители станицы выходят на дороги и перекрывают проезд мусоровозам. А в конце марта они организовали круглосуточный контроль за дорогой.

Напомним, в январе на прямой линии Кондратьев говорил, что что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.