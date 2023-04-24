За 3 года площадь квартир в Сочи сократилась на 8,5 кв. м. — эксперты

В марте 2023 года средняя площадь строящихся квартир и апартаментов в Сочи приблизилась к 40 кв.м.

Эксперты компании «Оникс-Недвижимость» проанализировали площади строящихся квартир и апартаментов в Сочи. По их данным, за 3 года жилые помещения сократились почти на 18% (8,5 кв. м.). В 2020 году средняя площадь была на уровне 48,27 кв. м.

Также эксперты сообщили, что в этом году средняя площадь строящихся квартир и апартаментов в городе-курорте снизилась до 39,76 кв. м.

В Сочи за март возвели 113 жилых корпусов, в которых будут построены 20,4 тыс. квартир и апартаментов. За год количество жилых помещений выросло на 25,01% (4 тыс. квартир).

На сегодня, по данным компании, стоимость квадратного метра на первичном рынке Сочи составляет 341 тыс. руб. Таким образом, квартира средней площади обойдётся покупателю в 13,5 млн руб., на вторичном рынке — 11,3 млн руб.



Как сообщали ранее Юга.ру, по данным экспертов, элитное жилье в Сочи стало дороже, чем в Лондоне и Нью-Йорке.