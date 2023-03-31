Элитное жилье в Сочи стало дороже, чем в Лондоне и Нью-Йорке — эксперты

Сочи вошел в топ-3 городов мира с самым дорогим элитным жильем в расчете на 1 кв. метр, сообщил РБК. Данные приводит консалтинговая компания NF Group.

Ежегодно The Wealth Report подсчитывается «индекс миллиона долларов». Он показывает, сколько квадратных метров нового элитного жилья на наиболее популярных рынках мира можно купить за 1 млн долларов. В этом году российские города не включили в рейтинг, но NF Group рассказала, какие бы места они заняли.

Сочи в этом рейтинге попал на третье место, а Москва — на 12. Первые два места заняли Монако и Гонконг. Согласно подсчетам, в 2023 году в Сочи за миллион долларов можно купить 29 кв. метров элитного жилья. В Нью-Йорке за те же деньги можно купить квартиру на 4 кв. м больше.

Средняя цена элитного жилья за 1 кв. метр в Сочи варьируется от 1,4 до 4,2 млн рублей. При этом в 2023 году курорт останется основным городом для покупки элитного жилья, считает партнер NF Group Ольга Широкова.

Как писали Юга.ру, в 2022 году в Сочи продали 70 объектов элитной недвижимости, что на 42% меньше, чем в 2021 году. По данным риелторов, средняя цена квадратного метра достигла 2,4 млн рублей, а рынок не так разнообразен, как московский.