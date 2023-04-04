В Сочи продаётся 405 студий. Самая бюджетная из них стоит 7 млн рублей

На сегодня в Сочи продается 405 квартир-студий. По данным экспертов компании «Оникс-Недвижимость», самая бюджетная из них стоит 7 млн рублей.

По этой цене можно приобрести объект площадью 21,4 кв.м. в Хостинском районе Сочи. Такая квартира находится на первом этаже 9-этажного дома.

Самая дорогая студия со сдачей в 2023 году продается за 34,8 млн рублей. Площадь — 31,6 кв. м. Объект располагается в Адлере.

Бюджетный вариант студии в сегменте апартаментов площадью 28,3 кв. м. сегодня продаётся за 13 млн рублей, а самый дорогой на десятом этаже — за 19,1 млн рублей. Они находятся в Хостинском районе Сочи.



Как сообщали ранее Юга.ру, по мнению экспертов, элитное жилье в Сочи стало дороже, чем в Лондоне и Нью-Йорке.