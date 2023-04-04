В Сочи продаётся 405 студий. Самая бюджетная из них стоит 7 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • Морской вокзал в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Морской вокзал в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Эксперты проанализировали рынок квартир-студий в Сочи

На сегодня в Сочи продается 405 квартир-студий. По данным экспертов компании «Оникс-Недвижимость», самая бюджетная из них стоит 7 млн рублей.

В России 40% населения — потенциальные покупатели студий:

По этой цене можно приобрести объект площадью 21,4 кв.м. в Хостинском районе Сочи. Такая квартира находится на первом этаже 9-этажного дома. 

Самая дорогая студия со сдачей в 2023 году продается за 34,8 млн рублей. Площадь — 31,6 кв. м. Объект располагается в Адлере. 

Бюджетный вариант студии в сегменте апартаментов площадью 28,3 кв. м. сегодня продаётся за 13 млн рублей, а самый дорогой на десятом этаже — за 19,1 млн рублей. Они находятся в Хостинском районе Сочи.

Как сообщали ранее Юга.ру, по мнению экспертов, элитное жилье в Сочи стало дороже, чем в Лондоне и Нью-Йорке.

Благоустройство Деньги Жилье Недвижимость Сочи Строительство

Новости

Краснодарский край получил 8,3 млрд рублей на развитие городского электротранспорта
В Абинске врачи скорой помощи оставили пациента на обочине. Полиция проводит проверку
Губернатор Кубани рекомендовал сделать 25 апреля нерабочим днем из-за Радоницы
QR-коды снова в дефиците. Очередь за билетами в Японский сад начинается с 6 утра, но их все равно хватает не всем
В Краснодаре неизвестные припарковали автомобиль «шерифа» перед зданием краевой администрации
Один погиб, трое пострадали. В Темрюкском районе произошло ДТП с автобусом

Лента новостей

QR-коды снова в моде. Очередь за билетами в Японский сад стоит с 6 утра
Сегодня, 11:01
QR-коды снова в моде. Очередь за билетами в Японский сад стоит с 6 утра
Но их все равно хватает не всем
«Финансирование не предусмотрено»
Вчера, 18:38
«Финансирование не предусмотрено»
РЖД не будет ремонтировать краснодарский вокзал в этом году
Минтруд рассказал, сколько дней россияне будут отдыхать в мае
Вчера, 16:42
Минтруд рассказал, сколько дней россияне будут отдыхать в мае

Реклама на сайте