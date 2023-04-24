Санкт-Петербург, Казань, Сочи. МТС выяснил, куда россияне поедут на майские праздники

Сочи вошел в топ-5 направлений, популярных для бронирования, но не занял вершину рейтинга. Самым востребованным направлением для путешествий внутри страны стал Санкт-Петербург

В этом году Сочи в качестве короткого весеннего отпуска выбрали всего 4% россиян (от общего числа бронирований отелей внутри страны). При этом как зимой, так и летом Сочи традиционно является самой популярной площадкой для отдыха и бронирования жилья на время отпуска.

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В топ-5 востребованных направлений на майские праздники также вошли Москва, Казань и Нижний Новгород. Среди наиболее популярных стран ближнего зарубежья, в которых россияне планируют проводить праздничные выходные — Беларусь, Узбекистан и Абхазия. Городом-лидером по бронированиям стал Минск, за ним следует также белорусский город Брест, а замыкает тройку столица Узбекистана Ташкент.

Несмотря на то, что в этом году майские праздники разделяет четырехдневная рабочая неделя, 20% путешественников планируют свой отдых с захватом рабочих дней со 2 по 5 мая.

Средняя цена номера в открытой продаже у российских отелей сейчас — 7000 рублей в сутки. При этом фактическая цена бронирования (средний чек) почти в два раза ниже, 4000 рублей. Это указывает на предпочтение россиян выбирать отели по ценам раннего бронирования и оставаться в бюджетных объектах.

Среди отелей, на которые приходится 65% от всех бронирований, наибольшим спросом пользуются трехзвездочные. Высокий спрос также зафиксирован на мини-отели и апартаменты — их доля от общего числа забронированных объектов составляет более 25%. Ожидается, что ближе к началу каникул загрузка в бюджетных отелях будет близка к стопроцентной, туристы начнут бронировать более дорогие объекты, что приведет и к росту среднего чека.

Методика исследования В исследовании учитывались данные по 20 городам России и странам ближнего зарубежья с наибольшим числом бронирований с 29 апреля по 9 мая включительно. Оператор проанализировал как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com и МТС Travel в разных каналах дистрибуции. Статистику по текущим ценам привели на 31 марта 2023 года.