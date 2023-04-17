Поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Евпаторию будет ходить ежедневно с 27 апреля

Перевозчик сообщил, что рейсы из Санкт-Петербурга в Крым станут ежедневными. Поезд «Таврия» следует через Ростов-на-Дону и населенные пункты Кубани

Скорый поезд «Таврия» с 27 апреля начнет курсировать ежедневно из Санкт-Петербурга в Евпаторию. На юге состав пройдет через Ростов-на-Дону, Тимашевск, Тамань и остановится в нескольких населенных пунктах Крыма.

Из Санкт-Петербурга в Евпаторию поезд идет 39 часов 36 минут, обратно — 41 час 23 минуты. На конец апреля и майские праздники билеты есть в наличии.

Ранее Юга.ру писали, что в Крым запустили тестовый поезд с вагоном-столовой. Прочитать, что внутри, можно здесь.