Поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Евпаторию будет ходить ежедневно с 27 апреля
Перевозчик сообщил, что рейсы из Санкт-Петербурга в Крым станут ежедневными. Поезд «Таврия» следует через Ростов-на-Дону и населенные пункты Кубани
Скорый поезд «Таврия» с 27 апреля начнет курсировать ежедневно из Санкт-Петербурга в Евпаторию. На юге состав пройдет через Ростов-на-Дону, Тимашевск, Тамань и остановится в нескольких населенных пунктах Крыма.
Из Санкт-Петербурга в Евпаторию поезд идет 39 часов 36 минут, обратно — 41 час 23 минуты. На конец апреля и майские праздники билеты есть в наличии.
Ранее Юга.ру писали, что в Крым запустили тестовый поезд с вагоном-столовой. Прочитать, что внутри, можно здесь.
Напомним, со 2 мая до конца сентября по отдельным датам из Москвы отправится туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Маршрут поезда в новом сезоне скорректирован с учётом предложений туристов и объединит Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию.