Строительство Дальнего западного обхода Краснодара завершат уже этим летом. А в 2024-м начнут расширять Западный обход
Компания «Автодор» заявила, что планирует завершить строительство Дальнего западного обхода Краснодара этим летом
Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас на участке с 1306 км М-4 «Дон» делают развязку. Специалисты смонтировали балки пролётного строения, бетонируют шкафные стенки и консоли мостовой части. Одновременно идут работы на путепроводах, сельхозпереездах и мостах. Также завершается возведение путепроводов над автодорогой «Краснодар—Ейск» и над железной дорогой.
«Там, где ещё не уложен асфальтобетон, на подъездах к искусственным сооружениям ведётся отсыпка основного хода земляного полотна и устройство дорожной одежды. На протяжении 25 км установлено центральное разделительное ограждение», — говорится в сообщении.
Напомним, Дальний Западный обход пройдет вблизи станицы Марьянской, обогнёт хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. Дорога выйдет к М-4 «Дон» в районе Динской. Трассу строят с целью разгрузить Краснодар от транзитного транспорта и сократить путь к Черному морю. Её протяженность составит 51,2 километра. Срок строительство сократился на полгода — дорогу откроют к пику летнего сезона.
В 2024 году в Краснодаре начнут расширение Западного обхода. 2023-й отведут на проектирование и подготовку документов, затем приступят непосредственно к дорожным работам. Расширение затронет полотно от микрорайона «Южане» до спортивного комплекса «Баскет-холл». Будет четыре полосы в две стороны, а по центру пустят трамвай. Об этом во время «Прямой линии» губернатора Кондратьева сообщил новоиспечённый мэр Краснодара Евгений Наумов.
В текущем году власти обещают достроить Яблоновский мост. Чтобы это осуществить, в августе 2021-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 300 млн рублей на его возведение.