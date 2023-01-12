Строительство Дальнего западного обхода Краснодара завершат уже этим летом. А в 2024-м начнут расширять Западный обход

Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас на участке с 1306 км М-4 «Дон» делают развязку. Специалисты смонтировали балки пролётного строения, бетонируют шкафные стенки и консоли мостовой части. Одновременно идут работы на путепроводах, сельхозпереездах и мостах. Также завершается возведение путепроводов над автодорогой «Краснодар—Ейск» и над железной дорогой.

«Там, где ещё не уложен асфальтобетон, на подъездах к искусственным сооружениям ведётся отсыпка основного хода земляного полотна и устройство дорожной одежды. На протяжении 25 км установлено центральное разделительное ограждение», — говорится в сообщении.

Напомним, Дальний Западный обход пройдет вблизи станицы Марьянской, обогнёт хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. Дорога выйдет к М-4 «Дон» в районе Динской. Трассу строят с целью разгрузить Краснодар от транзитного транспорта и сократить путь к Черному морю. Её протяженность составит 51,2 километра. Срок строительство сократился на полгода — дорогу откроют к пику летнего сезона.