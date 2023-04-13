В Новороссийске будут судить мужчину, который избил подростка в маршрутке

Следственный комитет Новороссийска завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют по п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия в отношении несовершеннолетнего).

Инцидент произошел вечером 8 марта в 34 маршрутке Новороссийска. По словам очевидцев, подросток сидел в наушниках, затем его заметил мужчина и начал с ним разговаривать. Обвиняемый стал дергать парня за куртку и избил. За подростка заступились пассажиры, мужчину оттолкнули и высадили из транспорта. У пострадавшего диагностировали гематомы на глазу, шее и сломанный зуб.

Родители подростка написали заявление в полицию. Мужчину задержали 12 марта. В краевом СК рассказали, что он признал вину и заявил о желании загладить причиненный вред несовершеннолетнему. На период следствия суд заключил его под домашний арест.

13 апреля в ведомстве сообщили, что дело направили в суд. Обвиняемый продолжает находиться под домашним арестом.

Как писали Юга.ру, в феврале в Краснодаре пассажир подрался с водителем трамвая. Причиной конфликта стала другая пассажирка. Двери трамвая защемили её руку и ногу, водитель не заметил этого и продолжил движение.