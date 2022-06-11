В Краснодаре пятилетний ребенок ушел покормить кошку и пропал. Мальчика объявили в розыск
В микрорайоне Гидростроителей вечером 10 июня пропал пятилетний мальчик. Сейчас его ищут полицейские, а следователи организовали доследственную проверку
11 июня в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что вечером 10 июня в микрорайоне Гидростроителей пропал ребенок. Пятилетний мальчик находился на берегу реки Кубань с родителями. В какой-то момент он ушел покормить кошку и пропал.
Приметы пропавшего: рост 110 см, волосы светло-русого цвета, глаза голубые, худощавого телосложения. Был одет в голубую кофту с серыми рукавами, черные штаны с белыми полосками и синие кеды.
По факту пропажи в краевом СК организовали доследственную проверку. Мальчика ищут волонтеры, полицейские и сотрудники МЧС. Следователи просят людей, которые видели мальчика, позвонить по телефону: 8 (918)438-12-14 либо 02.