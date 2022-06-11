В Краснодаре пятилетний ребенок ушел покормить кошку и пропал. Мальчика объявили в розыск

В микрорайоне Гидростроителей вечером 10 июня пропал пятилетний мальчик. Сейчас его ищут полицейские, а следователи организовали доследственную проверку

11 июня в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что вечером 10 июня в микрорайоне Гидростроителей пропал ребенок. Пятилетний мальчик находился на берегу реки Кубань с родителями. В какой-то момент он ушел покормить кошку и пропал.

Приметы пропавшего: рост 110 см, волосы светло-русого цвета, глаза голубые, худощавого телосложения. Был одет в голубую кофту с серыми рукавами, черные штаны с белыми полосками и синие кеды.