Краснодарский край увеличит субсидирование фильмов, снятых в регионе

В рамках сессии депутаты рассмотрели и утвердили проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Краснодарского края «О кинематографии в Краснодарском крае». В текущем году региональным бюджетом предусмотрено 50 млн рублей субсидий для киноорганизаций, которые снимают фильмы на территории края. И если раньше возмещали 20% затрат на картины, то после внесения поправок будут покрывать 30% бюджета.

«В первую очередь, это реклама Кубани, что повышает инвестиционную привлекательность региона и дает увеличение потока отдыхающих. Сам процесс производства фильма — это оживление кубанской экономики, наш малый и средний бизнес получает разовые подряды и заказы от съемочных групп. Иными словами, потраченные на эти цели бюджетные средства возвращаются с лихвой. Принятый нами закон будет способствовать еще большей популяризации в среде кинематографистов России территории Кубани как места потенциальных съёмок», — считает Юрий Бурлачко.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал лидером по развитию кинематографа. За 2021-2022 годы поддержку получили 25 фильмов на сумму более 57 млн рублей. Общая сумма затраченных средств превысила 284 млн рублей.

В прошлом году на Кубани снимали «Два холма», «На страже пляжа», «Отпуск», «Танцуй, Селедка!», «Обещание», «Чебурашка», «Мажор в Сочи», «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя», «Дельфин», «Лихач 2», «Игра головой», «Актрисы», «Орлинская». Однако не сообщается, какие именно из перечисленных фильмов получили региональную поддержку.

В 2023 году в Анапе, Геленджике и Сочи снимут фильм об «Иванушках International». В нём они сыграют самих себя.