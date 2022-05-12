Тиньков в интервью обвинил Галицкого в замалчивании проблем страны. По словам Генича, краснодарский бизнесмен сильно переживает

Бывший владелец и создатель «Тинькофф Банка» миллиардер Олег Тиньков снова дал интервью Юрию Дудю*. Они обсудили продажу банка, тяжелую болезнь бизнесмена, российскую политику. В прошлый раз они встречались в 2017 году.

На высказывание Дудя* о том, что Тиньков платит большие налоги и должен оппонировать власти, бизнесмен ответил, что высказывается против уже давно. По словам миллиардера, он всегда говорил о коррупции и проблемах в стране, но теперь его упрекают, что этого было мало. Тогда бизнесмен заявил, что кто-то вообще молчит. Например, Сергей Галицкий:

«Предъявлять мне что-то — это верх кощунства. Когда человек хотя бы что-то делал, ему теперь предъявляют, что он мало делал. Галицкий вообще ничего никогда не сказал! Ваш герой! Вообще ***** никогда ничего не сказал! И сейчас молчит! Ваш герой — Галицкий, что ж он молчит? Что он сказал? Ну это ****** какой-то, сколько можно. Жопу лижете «Сергей парк построил!». Где Сергей что сказал?».