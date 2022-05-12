Тиньков в интервью обвинил Галицкого в замалчивании проблем страны. По словам Генича, краснодарский бизнесмен сильно переживает
Олег Тиньков в интервью раскритиковал Сергея Галицкого из-за молчаливой позиции. Генич рассказал о реакции владельца ФК «Краснодар»
Бывший владелец и создатель «Тинькофф Банка» миллиардер Олег Тиньков снова дал интервью Юрию Дудю*. Они обсудили продажу банка, тяжелую болезнь бизнесмена, российскую политику. В прошлый раз они встречались в 2017 году.
На высказывание Дудя* о том, что Тиньков платит большие налоги и должен оппонировать власти, бизнесмен ответил, что высказывается против уже давно. По словам миллиардера, он всегда говорил о коррупции и проблемах в стране, но теперь его упрекают, что этого было мало. Тогда бизнесмен заявил, что кто-то вообще молчит. Например, Сергей Галицкий:
«Предъявлять мне что-то — это верх кощунства. Когда человек хотя бы что-то делал, ему теперь предъявляют, что он мало делал. Галицкий вообще ничего никогда не сказал! Ваш герой! Вообще ***** никогда ничего не сказал! И сейчас молчит! Ваш герой — Галицкий, что ж он молчит? Что он сказал? Ну это ****** какой-то, сколько можно. Жопу лижете «Сергей парк построил!». Где Сергей что сказал?».
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Также Тиньков отметил, что Галицкий построил бизнес с нуля и без взяток. По мнению мужчины, он и Галицкий являются лучшими бизнесменами в России, так как смогли создать компании, которых никогда не было в стране.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал каналу, что Галицкий видел это интервью. По словам спортсмена, Тиньков сам предложил Галицкому встречу и они не были хорошо знакомы:
«В интервью он рассказал, что встречался с Сергеем Николаевичем в Италии. И слова, которые он произнес в этом интервью после их общения, — это мерзковато. Думаю, что Сергей Николаевич не ожидал, что он произнесет такие слова. Потому что у них была непринужденная милая беседа, они друг другу сделали комплименты, а потом он идет на интервью и говорит: «Что же ты молчишь?».
По мнению Генича, Галицкий сильно переживает по этому поводу, так как не ожидал таких слов. Также комментатор отметил, что написал свою позицию краснодарскому бизнесмену в сообщениях.
*Минюст РФ признал журналиста Юрия Дудя иностранным агентом