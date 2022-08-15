Суд Усть-Лабинска рассмотрит иск Олега Дерипаски. Бизнесмен хочет взыскать с Тинькова 2 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Промышленник Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова. Дело по защите чести и достоинства рассмотрит Усть-Лабинский районный суд

Промышленник Олег Дерипаска подал в суд иск о защите чести и достоинства на Олег Тинькова и компанию Meta*. Заседание состоится 16 августа в районном суде Усть-Лабинска.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников сказал «Интерфаксу», что поводом для разбирательства стали оскорбительные высказывания Тинькова в Facebook**. Кроме того, сторона хочет взыскать 2 млрд рублей. С компании Meta требуют только удалить информацию, не соответствующую действительности.

«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей», — сказал Мельников. 

Весной Олег Тиньков несколько раз критически высказывался по теме СВО на территории Украины. А в мае дал большое интервью журналисту Юрию Дудю ***, где раскритиковал российских бизнесменов за их позицию. Тогда он обвинил Сергея Галицкого в замалчивании проблем страны. По словам Тинькова, он всегда говорил о коррупции и проблемах России, а Галицкий только отмалчивается.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

** запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской

*** Минюст РФ признал журналиста Юрия Дудя иностранным агентом

Олег Дерипаска Суд

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