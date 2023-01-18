Тиньков не смог обжаловать арест 50 млн рублей в Краснодарском краевом суде

Краснодарский краевой суд не стал отменять решение об аресте 50 млн рублей на счетах Олега Тинькова

Олег Тиньков не смог оспорить определение Усть-Лабинского суда об аресте 50 млн рублей на своих счетах, вкладах, депозитах в «Тинькофф Банк», в том числе, тех, которые поступят в будущем. Решение вынес Краснодарский краевой суд, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Такую меру приняли в качестве обеспечительной по иску Олега Дерипаски. Напомним, он подал иск в суд на Олега Тинькова и компанию Meta*. Причиной стали высказывания Тинькова в Facebook**. Истец просил суд признать информацию недостоверной и удалить ее, а также взыскать моральную и репутационную компенсацию.

Позже определением Усть-Лабинского районного суда дело по иску передали в Арбитражный суд Московской области.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

** запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской