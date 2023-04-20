На месте вырубленных на Западном обходе Краснодара деревьев мэрия обещает высадить новые

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Мэрия Краснодара прокомментировала выдачу порубочного билета на уничтожение в районе Западного обхода 3715 деревьев и 273 кустарников

Вырубка растений между улицами Ахматовой и Восточной, а также вдоль Римского проспекта и улицы Атлантической необходима для строительства ливнёвки, чтобы исключить возможность подтопления этого участка. В марте в департамент городского хозяйства поступило обращение подрядчика ООО «Прогрессор» о необходимости оформления порубочного билета, который выдали.

«Проект строительства ливнёвки прошёл государственную экспертизу, после чего был заключен муниципальный контракт, который включает в себя компенсационную высадку 3715 лиственных деревьев и 273 кустарников», — прокомментировали в мэрии.

Напомним, по плану уже в 2025 году по улице Красных Партизан и Западному обходу должны ходить трамваи — вплоть до Немецкой деревни. Журналистка Юга.ру прошлась и проехала по зоне активной застройки на западе Краснодара, где тысячи людей ежедневно стоят в пробках.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара считает, что в сквере «Изумрудный» надо вырубить 1307 деревьев.

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