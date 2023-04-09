Мэрия Краснодара считает, что в сквере «Изумрудный» надо вырубить 1307 деревьев

9 апреля мэрия Краснодара заявила, что вырубка 1307 деревьев — необходимая мера для благоустройства сквера «Изумрудный»

Предыстория. 8 апреля жители Молодежного района Краснодара возмутились вырубкой здоровых 15-летних деревьев в сквере «Изумрудный». Помимо высадки кустарников и многолетних растений проект сквера подразумевает парковку на 80 мест, тротуары, детские и спортплощадки.

9 апреля скандал прокомментировали сотрудники мэрии Краснодара: 3 апреля рабочие получили порубочный билет на вырубку 882 аварийных деревьев и 425 деревьев, расположенных в границах сооружений и объектов благоустройства. Всего власти разрешили вырубить 1307 деревьев.

«Это необходимая мера для реализации проекта благоустройства данной территории, в проектировании которой принимали непосредственное участие сами жители микрорайона Молодежного», — заявили сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК.