Мэрия Краснодара считает, что в сквере «Изумрудный» надо вырубить 1307 деревьев

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя wirestock сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock сайта freepik.com

9 апреля мэрия Краснодара заявила, что вырубка 1307 деревьев — необходимая мера для благоустройства сквера «Изумрудный»

Предыстория. 8 апреля жители Молодежного района Краснодара возмутились вырубкой здоровых 15-летних деревьев в сквере «Изумрудный». Помимо высадки кустарников и многолетних растений проект сквера подразумевает парковку на 80 мест, тротуары, детские и спортплощадки.

9 апреля скандал прокомментировали сотрудники мэрии Краснодара: 3 апреля рабочие получили порубочный билет на вырубку 882 аварийных деревьев и 425 деревьев, расположенных в границах сооружений и объектов благоустройства. Всего власти разрешили вырубить 1307 деревьев.

«Это необходимая мера для реализации проекта благоустройства данной территории, в проектировании которой принимали непосредственное участие сами жители микрорайона Молодежного», — заявили сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК.

В сентябре 2022 года Краснодар оказался на последнем месте из 16 городов-миллионников по зеленым зонам, которые «Роскосмос» посчитал по спутниковым снимкам. Одной из причин экоактивистка назвала недостаточное компенсационное озеленение. 

Благоустройство Краснодар Парки Экология

Новости

Мэрия Краснодара считает, что в сквере «Изумрудный» надо вырубить 1307 деревьев
Самоубийство школьницы в Краснодаре не связано с гибелью ее отца в спецоперации
В Краснодаре ученые прочитали лекции об иммунологии
Рестораны Сочи, Краснодара и Новороссийска попали в топ-100 по РФ
Жители Полтавской пожаловались в полицию на разгон протеста против свалки
В центре Краснодара начали ремонтировать сразу несколько улиц

Лента новостей

Реклама на сайте