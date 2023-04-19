В районе Западного обхода Краснодара вырубят почти 4 тыс. деревьев и кустарников

Краснодарский край

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  • © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру
    © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Администрация Краснодара выдала порубочный билет на уничтожение в районе Западного обхода 3715 деревьев и 273 кустарников

Их вырубят между улицами Ахматовой и Восточной, а также вдоль Римского проспекта и улицы Атлантической. В списке значатся орех чёрный и грецкий, ясень, яблоня, слива, шелковица, вишня, абрикос, черёмуха, вяз, клён и другие. Фотографию порубочного билета разместили в «Туподаре».

Деревья и кустарники уничтожат, чтобы проложить в этом районе ливневую канализацию и поверхностный сток. Работы уже начались и будут длиться до 4 июня.

Юга.ру спросили в мэрии, почему необходимо вырубить такое количество насаждений и чем это объясняется. Ждём ответа.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара считает, что в сквере «Изумрудный» надо вырубить 1307 деревьев.

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