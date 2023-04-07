Маски долой! Подрядчика обязали очищать номера автомобилей на муниципальных парковках Краснодара

Краснодарский край

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  • Парковка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парковка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Краснодара наняла подрядчика, который будет на постоянной основе убирать посторонние предметы с номеров машин на платных муниципальных парковках

Контракт заключили с ООО «Городские парковки». Соглашение будет действовать до 30 ноября 2025 года.

Подрядчик будет очищать номера для фото и видеофиксации. Кроме того, в его обязанности будет входить содержание оборудования, организация работы всей автоматизированной информационной системы управления, обработка поступающих в диспетчерский центр звонков и сообщений, ремонт паркоматов, поддержание надлежащего внешнего вида парковок.

Напомним, информация о том, что городская администрация собирается нанять подрядчика на обслуживание муниципальных парковок, появилась в феврале.

В марте стало известно, что больше 287 млн рублей направят на техоснащение платных парковок в кубанской столице. А подрядчик должен улучшить их состояние и настроить оплату через «Сбербанк».

Краснодар Транспорт

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Маски долой! Подрядчика обязали очищать номера автомобилей на муниципальных парковках Краснодара
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