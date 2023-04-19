Дерби «Краснодара — 2» и «Кубани» покажут в Китае. Команды — аутсайдеры Первой лиги России по футболу

Матчи Первой лиги, где играют две команды из Краснодара, будут транслировать в Китае и Казахстане

Соглашение с Китаем заключили до конца сезона 2022/2023 годов с возможностью пролонгации. Трансляции будут идти в мессенджере WeChat. Это самая популярная соцсеть в КНР с почти миллиардом пользователей. Ещё одна платформа — сервис Douyin. Китайские зрители уже могли увидеть игры предыдущего 27-го тура Первой лиги.

В воскресенье 23 апреля «Краснодар — 2» примет на своем поле «Кубань». Дерби начнется в 16:00. Этот матч, как и другие встречи 28 тура Первой лиги, покажут в Китае. Об этом 17 апреля сообщил официальный сайт ФНЛ (Футбольной национальной лиги).

«Этот период до конца сезона мы используем для тестирования сотрудничества, которое включает в себя миссию заработка с точки зрения продажи прав, а также с точки зрения продвижения российского футбола на территории большой страны. Третий момент — это возможность привлекать китайские бренды в качестве спонсоров. Таким образом, мы получаем охват не только российской аудитории, но и китайской», — рассказал коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян.

Также ФНЛ продала права на трансляции матчей Первой лиги в Казахстан. Показывать их будет телеканал Q Sport Kazаkhstan. Соглашение будет действовать до конца сезона 2022/2023 годов.

«Краснодар — 2» и «Кубань» — аутсайдеры Первой лиги. Дубль «быков» занимает последнее место в турнирной таблице. «Кубань» расположилась рядом с зоной вылета на 14 месте. В последних пяти матчах команда не проигрывает, одержала три победы и дважды сыграла вничью. «Краснодар — 2», в свою очередь, выиграл и проиграл по два матча и ещё в одной встрече сыграл вничью. В первом круге «Кубань» разгромила дубль «быков» со счетом 4 — 0.