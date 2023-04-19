КПРФ собирается провести митинг в Краснодаре. В программе Ленин, СВО и ситуация в стране и крае

КПРФ приглашает желающих на митинг в Краснодаре

Краснодарский краевой комитет КПРФ анонсировал митинг в Краснодаре (письмо есть в распоряжении редакции). Он пройдет 22 апреля в 11:00 в сквере имени Вишняковой около памятника В.И. Ленину.

Митинг, по заверению крайкома партии, согласован. Он посвящен 153 годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.