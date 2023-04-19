КПРФ собирается провести митинг в Краснодаре. В программе Ленин, СВО и ситуация в стране и крае
КПРФ приглашает желающих на митинг в Краснодаре
Краснодарский краевой комитет КПРФ анонсировал митинг в Краснодаре (письмо есть в распоряжении редакции). Он пройдет 22 апреля в 11:00 в сквере имени Вишняковой около памятника В.И. Ленину.
Митинг, по заверению крайкома партии, согласован. Он посвящен 153 годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
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Организаторы так сформулировали цели мероприятия:
- почтить память В. И. Ленина,
- высказаться на тему СВО,
- обсудить проблемы распространения идей фашизма в современном мире,
- затронуть проблемы социального и экономического характера в развитии Краснодарского края и России.
Уполномоченный от организаторов на мероприятии Эдуард Варлашкин +79183408313.
22 апреля 1870 года — день рождения Владимира Ильича Ленина. В КПРФ его называют легендарной личностью, лидером Октябрьской революции, основателем СССР и считают, что изложенные в фундаментальных работах Ленина базовые принципы коммунизма, до сих пор не потеряли актуальности.
Живее всех живых:
Ранее Юга.ру рассказывали, что депутат городской думы Краснодара от КПРФ Игорь Азаров выступил против СВО, эмигрировал в Сербию и написал заявление о сдаче мандата.