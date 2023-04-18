«Ростелеком» представил решения по кибербезопасности собственной разработки

«Ростелеком» на пятой межрегиональной конференции «Электронный регион: территория безопасности» в Пятигорске презентовал экосистему сервисов по защите данных собственной разработки

В мероприятии, организованном при поддержке Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, поучаствовали более 130 специалистов из 13 субъектов России. Главная тема конференции — проекты, реализуемые в рамках национальной программы «Цифровая экономика»: развитие импортозамещения, внедрение отечественных решений для защиты геоинформационных систем, объектов критической ИТ-инфраструктуры и систем персональных данных от риска утечек конфиденциальных сведений.

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«Объем информации от государства, бизнеса, социальной сферы постоянно растет. При этом попытки взлома информационных ресурсов за последний год увеличились вдвое. Потеря данных может нанести колоссальный ущерб государству и бизнесу, поэтому с 2020 года мы уделяем пристальное внимание внедрению в крае отечественных ИТ-разработок. Важный момент импортозамещения сейчас — интеграция продуктов между собой. На конференции были представлены технологии, способные обеспечивать комплексную киберзащиту разных операционных систем», — рассказал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.

Эксперты «Ростелекома» отметили, что в рейтинге угроз кибербезопасности лидируют веб-атаки, направленные на взлом ИТ-инфраструктуры с целью незаконного получения и распространения данных. Основным инструментом киберпреступников по-прежнему остается вредоносное программное обеспечение (ПО). Только за 2022 год центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC «Ростелекома» выявил и отразил 911 тыс. внешних атак на информационные ресурсы организаций.

«Многие компании сегодня начали уделять пристальное внимание безопасности собственной ИТ-инфраструктуры. Основными причинами пересмотра отношения к кибербезопасности стали многочисленные кибератаки после начала СВО, а также активное использование злоумышленниками различных уязвимостей. Да, защиту ИТ-периметров российские компании укрепили, но угрозу внутреннего нарушителя по-прежнему недооценивают. Мы готовы предоставить эффективные решения, которые решают сразу несколько задач по защите цифровых систем и данных», — сказал директор по работе с заказчиками «Ростелеком-Солар» Евгений Фроленко.

«Ростелеком» разработал несколько стратегических продуктов с применением только отечественного ПО: платформа управления данными, платформа виртуализации Эльбрус «RTK E2K», защищенный репозиторий ПО «Феникс», платформа управления задачами, проектами, процессами «Яга» и сервисы в области инфраструктурных решений Basis.

Все продукты сертифицированы ФСТЭК России и входят в Единый реестр отечественного ПО. Это позволяет использовать их даже в тех организациях, к которым органы государственного регулирования предъявляют самые строгие требования с точки зрения информационной безопасности.

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