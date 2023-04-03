«Переговоры ведутся, но конкретики нет». В морпорту Сочи прокомментировали запуск парома в Трабзон

«Переговоры ведутся, но конкретики нет. Общались с нашим вице-консулом в Трабзоне. Но о том, что есть конкретное решение и уже сейчас есть судно, которое придет 1 мая, я ничего сказать не могу, потому что этой конкретики нет», — пояснил Юрий Владимиров РБК.

Он отметил, что прежде чем запустить рейсы, необходимо собрать корсовет при капитане морпорта. Окончательное решение примут только после этого. Помимо капитана в состав корсовета входят представители всех силовых структур и Роспотребнадзора.



Напомним, информация о запуске морского сообщения между Сочи и Трабзоном появилась 2 апреля. Об этом сообщил глава торгово-промышленной палаты турецкого города Эркут Челеби и даже назвал конкретную дату — 1 мая.

Как писали Юга.ру, в январе стало известно, что морской порт Сочи ведёт переговоры о запуске перевозок в Абхазию и Грузию. Однако через несколько дней обе стороны опровергли это.