В аэропорту Минеральных Вод построят новый терминал почти за 14 млрд рублей
Работы должны завершить в январе 2025 года
Международный аэропорт Минвод заключил договор о строительстве нового терминала внутренних воздушных линий. Возведением аэровокзального комплекса займется «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ».
Согласно договору, работы должны начаться в середине апреля 2023 года и завершиться в январе 2025 года. Строительство обойдется в 13,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв. метров. Он позволит увеличить пропускную способность до 1 тыс. пассажиров в час и до 3,8 млн в год. Также терминал оснастят пятью телетрапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.
Как писали Юга.ру, проектирование объекта завершили в 2022 году. Планируется, что за год новый комплекс сможет обслуживать около 10 млн пассажиров. На данный момент здание аэропорта принимает около 5 млн человек.
Отметим, международный аэропорт Минеральные Воды — аэрохаб федерального значения, крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.