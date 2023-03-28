В аэропорту Минеральных Вод построят новый терминал почти за 14 млрд рублей

Международный аэропорт Минвод заключил договор о строительстве нового терминала внутренних воздушных линий. Возведением аэровокзального комплекса займется «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ».

Согласно договору, работы должны начаться в середине апреля 2023 года и завершиться в январе 2025 года. Строительство обойдется в 13,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв. метров. Он позволит увеличить пропускную способность до 1 тыс. пассажиров в час и до 3,8 млн в год. Также терминал оснастят пятью телетрапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.