В станице Полтавской пришли с обысками к эко-активистке Наталье Гаряевой

Видео обысков разместил в своем телеграм-канале депутат Александр Сафронов. По словам Гаряевой, сотрудники полиции изымали документы, касающиеся коммерческой деятельности предприятия. Также она сказала, что въезд на территорию магазина заблокировали и никого не пускали. За кадром слышно, как женщину просят прекратить съемку.

К жительнице станицы Полтавской, которая выступает против мусорного полигона, утром 14 апреля пришли с обысками. Полицейские проводили следственные мероприятия в магазине её мужа «Камавторесурс».

Согласно протоколу (имеется в распоряжении редакции Юга.ру), обыск начался в 8:39 утра и закончился в 8:43. Причиной для этого послужила необходимость изъятия телефона в рамках уголовного дела.

Газете «Голос Правды» обыски прокомментировали в районном отделе полиции:

«В здании магазина «Автосити» сотрудниками ОМВД России по Красноармейскому району проводится проверка в рамках уголовного дела по ст. 326 УК РФ — «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

Ранее Юга.ру писали, что Наталью Гаряеву обвинили в подготовке заказного убийства главы Красноармейского района Юрия Васина. Позже в полиции не стали возбуждать уголовное дело, так как информация не подтвердилась.

Эко-активистка не раз выступала на протестах против мусорного полигона в станице. В начале апреля она вместе с другими местными жителями выходила перекрывать дорогу мусоровозам. А в ноябре 2022 года полицейские пытались задержать Наталью Гаряеву и доставить в суд по административному делу за митинг против свалки.