В Краснодарском крае хотели задержать активистов, выступающих за закрытие свалки

В станице Полтавской полицейские попытались задержать Наталью Гаряеву и ее мужа Вадима Мотовилова. Их хотели доставить в суд по административному делу за митинг против свалки.

Ранее Юга.ру рассказывали, что жители станицы Полтавской неоднократно обращались к местным властям с просьбо закрыть мусорный полигон. 5 сентября люди решили перекрыть мусоровозам дорогу к свалке. Вечером того же дня к протестующим приехал глава Красноармейского района Юрий Васин, пообещал решить проблему и сказал, что за происходящее «никто никого наказывать не будет». Но полицейские все равно составили на жителей протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (Незаконные митинги). Позже по решению суда их оштрафовали.

Наталья Гаряева расказала журналисту Юга.ру, что протокол, по ее мнению, составили незаконно и направила жалобу в прокуратуру Красноармейского района еще в сентябре, но ответ на нее так и не поступил.

«В тот день в месте составления протокола у меня не было с собой паспорта. Более того, сотрудники полиции меня ни о чем не спрашивали, не говорили лично мне о том, что в отношении меня составляется протокол об административном правонарушении. Мне никто не дал возможность ознакомится с составленным в отношении меня протоколом об административном правонарушении. Мне не давали протокол для того, чтобы я могла его подписать или сделать отметку о том, что я отказываюсь от подписи», — написано в жалобе.

Также по словам Гаряевой, у нее не было возможности дать пояснение о происходящем и воспользоваться помощью адвоката. Кроме того, о дате суда ей не сообщили. Также в момент составления протокола с сотрудниками полиции не было тех людей, которые указаны в качестве свидетелей или понятых.

Женщина рассказала, что 5 сентября сотрудники полиции не представились и не предъявляли удостоверений. Выйдя из служебного автомобиля они сразу заявили, что в отношении собравшихся предпримут меры. После этого полицейские стали искать среди людей знакомые лица и сказали, что в отношении всех, кого они узнали, составят административные протоколы.

«Мы принципиально в суд не идем, потому что это все незаконно», — добавила Гаряева.

Как писали Юга.ру, через месяц после перекрытия дороги покончил с собой председатель инициативной группы по закрытию свалки Андрей Гаряев. Наталья Гаряева считает, что причиной происшествия мог стать многомиллионный штраф в отношении компании ООО ПО «Камавторесурс».