Жители Полтавской пожаловались в полицию на разгон протеста против свалки
8 апреля жители станицы Полтавской призвали районный отдел МВД проверить действия полицейских и водителей мусоровозов
Предыстория. 6 апреля жители Полтавской перекрыли мусоровозам дорогу к свалке, с которой люди борются годами. Полиция задержала нескольких человек, активистку Наталью Гаряеву оштрафовали за нарушение ПДД, а двум другим протестующим выдали протоколы по статьям о насилии и оскорблении в отношении представителя власти. 7 апреля телеграм-канал «Оперштаб Краснодарского края» заявил, что мусоровозам предложат альтернативный маршрут в объезд станицы.
8 апреля жители Полтавской, пострадавшие при разгоне перекрытия дороги, попросили руководство отдела МВД РФ по Красноармейскому району установить виновных.
После столкновения с полицией три жительницы станицы обратились в районную больницу. У женщин диагностировали многочисленные ушибы, травмы рук и ног и гипертонический криз.
«30 лет спокойно жили, а теперь не хотят»:
Они подали заявления главе полиции Красноармейского района, приложив справки о травмах. Они потребовали привлечь к ответственности водителей мусоровозов и силовиков, которые приказывали водителям продолжать движение.
Дежурный ОМВД по Красноармейскому району подтвердил получение заявлений сайту «Кавказский узел»*: «Заявления приняты, обратившимся выданы талоны уведомления. Им будут даны ответы».
Как сообщали Юга.ру, в конце марта жители Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, по которой мусоровозы едут на свалку. После этого региональный оператор по вывозу отходов «Экотехпром» обвинил людей в срыве графика вывоза мусора.
* «Кавказский узел» учрежден ООО «МЕМО», признанным иноагентом в РФ.