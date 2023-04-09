Жители Полтавской пожаловались в полицию на разгон протеста против свалки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот телеграм-канала t.me/golos_pravda
    © Скриншот телеграм-канала t.me/golos_pravda

8 апреля жители станицы Полтавской призвали районный отдел МВД проверить действия полицейских и водителей мусоровозов

Предыстория. 6 апреля жители Полтавской перекрыли мусоровозам дорогу к свалке, с которой люди борются годами. Полиция задержала нескольких человек, активистку Наталью Гаряеву оштрафовали за нарушение ПДД, а двум другим протестующим выдали протоколы по статьям о насилии и оскорблении в отношении представителя власти. 7 апреля телеграм-канал «Оперштаб Краснодарского края» заявил, что мусоровозам предложат альтернативный маршрут в объезд станицы.

8 апреля жители Полтавской, пострадавшие при разгоне перекрытия дороги, попросили руководство отдела МВД РФ по Красноармейскому району установить виновных.

После столкновения с полицией три жительницы станицы обратились в районную больницу. У женщин диагностировали многочисленные ушибы, травмы рук и ног и гипертонический криз.

«30 лет спокойно жили, а теперь не хотят»:

Они подали заявления главе полиции Красноармейского района, приложив справки о травмах. Они потребовали привлечь к ответственности водителей мусоровозов и силовиков, которые приказывали водителям продолжать движение.

Дежурный ОМВД по Красноармейскому району подтвердил получение заявлений сайту «Кавказский узел»*: «Заявления приняты, обратившимся выданы талоны уведомления. Им будут даны ответы».

Как сообщали Юга.ру, в конце марта жители Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, по которой мусоровозы едут на свалку. После этого региональный оператор по вывозу отходов «Экотехпром» обвинил людей в срыве графика вывоза мусора.

* «Кавказский узел» учрежден ООО «МЕМО», признанным иноагентом в РФ.

Акции Красноармейский район Мусор Полиция Экология

Новости

В Краснодаре ученые прочитали лекции об иммунологии
Рестораны Сочи, Краснодара и Новороссийска попали в топ-100 по РФ
Жители Полтавской пожаловались в полицию на разгон протеста против свалки
В центре Краснодара начали ремонтировать сразу несколько улиц
На пляжах Анапы разрыхляют и просеивают песок. 1 мая в городе стартует курортный сезон
В Донецке Ростовской области отказались от салюта в День Победы

Лента новостей

Кому бесплатно помогают психологи Краснодарского края в связи с СВО
7 апреля, 13:23
Кому бесплатно помогают психологи Краснодарского края в связи с СВО
В сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций
6 апреля, 18:25
В сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций
Маршруты для туристов обещают улучшить
В Краснодаре дождь, пробки и ДТП
7 апреля, 08:48
В Краснодаре дождь, пробки и ДТП
Осадки прогнозируют и в выходные

Реклама на сайте