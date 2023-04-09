Жители Полтавской пожаловались в полицию на разгон протеста против свалки

Предыстория. 6 апреля жители Полтавской перекрыли мусоровозам дорогу к свалке, с которой люди борются годами. Полиция задержала нескольких человек, активистку Наталью Гаряеву оштрафовали за нарушение ПДД, а двум другим протестующим выдали протоколы по статьям о насилии и оскорблении в отношении представителя власти. 7 апреля телеграм-канал «Оперштаб Краснодарского края» заявил, что мусоровозам предложат альтернативный маршрут в объезд станицы.

8 апреля жители Полтавской, пострадавшие при разгоне перекрытия дороги, попросили руководство отдела МВД РФ по Красноармейскому району установить виновных.

После столкновения с полицией три жительницы станицы обратились в районную больницу. У женщин диагностировали многочисленные ушибы, травмы рук и ног и гипертонический криз.