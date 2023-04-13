Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации белореченского мусорного полигона

На рекультивацию полигона под Белореченском уйдет около пяти лет

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию рекультивации мусорного полигона в Белореченском районе. Об этом стало известно 13 апреля.

Проект включает в себя переформирование и уплотнение свалочных масс, сооружение защитного экрана, установку противофильтрационной завесы, бурение шести наблюдательных скважин для контроля уровня и качества подземных вод. Работы будут идти в два этапа — технический и биологический. На первый уйдет менее года, на второй — четыре года.

В будущем участок обещают озеленить и высадить там 128 деревьев.

Ранее Юга.ру писали, что в январе 2023 года суд на 30 дней приостановил работу мусорного полигона. Компании, эксплуатирующей полигон, назначили административное наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Экологи несколько лет добивались закрытия свалки. Они считают, что полигон исчерпал лимит и свозить отходы туда больше нельзя. К свалке относятся Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы и города Горячий Ключ и Сочи.

Отметим, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сказала, что Краснодарский край один из самых проблемных регионов в сфере утилизации мусора. Отдельно она высказалась про полигоны в Белореченске, Новороссийске и Темрюке.