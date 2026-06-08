В Краснодаре более тысячи жителей отключат от газа. В чем причина?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 1148 собственников домов и квартир останутся без газоснабжения

8 июня АО «Краснодаргоргаз» сообщило, что 1148 собственников частных домов и квартир в Краснодаре останутся без газоснабжения. Ресурс отключат из-за нарушения норм безопасности и систематического отказа от проведения ежегодного техобслуживания газового оборудования.

«Краснодаргоргаз» напомнил, что осмотры имеет право проводить только специализированная организация. Собственников заранее предупреждают о необходимости проведения техобслуживания через почтовые уведомления, СМС и звонки. Это касается как первичных, так и повторных осмотров.

Если собственник систематически не допускает газовиков в помещение, специалисты обязаны ограничить газоснабжение. Перед этим они составляют акт, в котором фиксируют каждый случай недопуска.

В Ейске почти 13 тыс. квартир остались без горячей воды из-за долгов за газ:

Инженер АО «Краснодаргоргаз» Александр Букреев отметил, что в основном от осмотра отказываются собственники, которые знают, что в их домах нарушены нормы безопасности.

«Чаще всего они скрывают устаревшее или неисправное оборудование, незаконный перенос приборов, перепланировку помещений или застроенные вентканалы. Своими действиями эти люди подвергают опасности себя и своих близких», — заявил Букреев.

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае число умных устройств для удаленного контроля потребления газа увеличилось в 2,5 раза.

Газ Город ЖКХ Краснодар

Новости

Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»
Спрос упал на треть, брони отменяют. Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?
В Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе не хватает бензина. Оперштаб заявил, что проблем с топливом нет
В Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год. Средней зарплаты хватит на тысячу литров
Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда

Лента новостей

Лето под открытым небом
Сегодня, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Сегодня, 13:57
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Пассажиров перевозят автобусами, задержки — до 10 часов
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте