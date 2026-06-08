В Краснодаре более тысячи жителей отключат от газа. В чем причина?

В Краснодаре 1148 собственников домов и квартир останутся без газоснабжения

8 июня АО «Краснодаргоргаз» сообщило, что 1148 собственников частных домов и квартир в Краснодаре останутся без газоснабжения. Ресурс отключат из-за нарушения норм безопасности и систематического отказа от проведения ежегодного техобслуживания газового оборудования.

«Краснодаргоргаз» напомнил, что осмотры имеет право проводить только специализированная организация. Собственников заранее предупреждают о необходимости проведения техобслуживания через почтовые уведомления, СМС и звонки. Это касается как первичных, так и повторных осмотров.

Если собственник систематически не допускает газовиков в помещение, специалисты обязаны ограничить газоснабжение. Перед этим они составляют акт, в котором фиксируют каждый случай недопуска.