В Краснодаре более тысячи жителей отключат от газа. В чем причина?
В Краснодаре 1148 собственников домов и квартир останутся без газоснабжения
8 июня АО «Краснодаргоргаз» сообщило, что 1148 собственников частных домов и квартир в Краснодаре останутся без газоснабжения. Ресурс отключат из-за нарушения норм безопасности и систематического отказа от проведения ежегодного техобслуживания газового оборудования.
«Краснодаргоргаз» напомнил, что осмотры имеет право проводить только специализированная организация. Собственников заранее предупреждают о необходимости проведения техобслуживания через почтовые уведомления, СМС и звонки. Это касается как первичных, так и повторных осмотров.
Если собственник систематически не допускает газовиков в помещение, специалисты обязаны ограничить газоснабжение. Перед этим они составляют акт, в котором фиксируют каждый случай недопуска.
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Инженер АО «Краснодаргоргаз» Александр Букреев отметил, что в основном от осмотра отказываются собственники, которые знают, что в их домах нарушены нормы безопасности.
«Чаще всего они скрывают устаревшее или неисправное оборудование, незаконный перенос приборов, перепланировку помещений или застроенные вентканалы. Своими действиями эти люди подвергают опасности себя и своих близких», — заявил Букреев.
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