За 2023 год число страховых выплат в Краснодарском крае увеличилось на 25%

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта freepik.com
    © Фото с сайта freepik.com

За три месяца СберСтрахование выплатила жителям Кубани 155 млн рублей

В первом квартале 2023 года компания СберСтрахование сделала более 1 300 страховых выплат жителям Кубани на 155 млн рублей. 

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Самую крупную сумму — 8,5 млн рублей получил житель Краснодара. Наибольший объем выплат пришёлся на заёмщиков и владельцев кредитных карт.

«Самые распространённые страховые события — это особо опасные для жизни диагнозы, несчастные случаи в быту и на производстве, а также потеря работы. К тому же, наши клиенты остаются под защитой полиса даже после полного досрочного погашения кредита, а заявить о страховых случаях можно в мобильном приложении или в офисах банка», — отметила управляющая краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

В 2022 году россияне заключили со СберСтрахованием жизни 13 млн договоров. Тогда компания урегулировала 150 тыс. страховых случаев и выплатила клиентам 19,2 млрд рублей.

Оформить договоры от СберСтрахования жизни можно в отделениях Сбера и через СберБанк Онлайн. Подать документы — в мобильном приложении в разделе «Страхование», по бесплатному телефону 900 или лично. Пошаговую инструкцию можно найти на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, Сбер и руководство Ростовской области обсудили социально-экономическое сотрудничество.

Деньги Сбербанк Страхование

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