За 2023 год число страховых выплат в Краснодарском крае увеличилось на 25%

Самую крупную сумму — 8,5 млн рублей получил житель Краснодара. Наибольший объем выплат пришёлся на заёмщиков и владельцев кредитных карт.



«Самые распространённые страховые события — это особо опасные для жизни диагнозы, несчастные случаи в быту и на производстве, а также потеря работы. К тому же, наши клиенты остаются под защитой полиса даже после полного досрочного погашения кредита, а заявить о страховых случаях можно в мобильном приложении или в офисах банка», — отметила управляющая краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

В 2022 году россияне заключили со СберСтрахованием жизни 13 млн договоров. Тогда компания урегулировала 150 тыс. страховых случаев и выплатила клиентам 19,2 млрд рублей.

Оформить договоры от СберСтрахования жизни можно в отделениях Сбера и через СберБанк Онлайн. Подать документы — в мобильном приложении в разделе «Страхование», по бесплатному телефону 900 или лично. Пошаговую инструкцию можно найти на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, Сбер и руководство Ростовской области обсудили социально-экономическое сотрудничество.