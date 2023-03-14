Сбер и руководство Ростовской области обсудили социально-экономическое сотрудничество

В Ростове-на-Дону прошла встреча топ-менеджеров Сбера и руководства Ростовской области

Участники обсудили потенциал инвестиционного роста, реализацию совместных цифровых проектов и комплексные меры повышения качества жизни в Ростовской области.

В 2022 году бизнес Ростовской области получил в Сбере 245 млрд рублей кредитов, из них крупный и средний — 179 млрд рублей, малый — около 31 млрд рублей. Важнейшим направлением работы остается льготное кредитование: в 2022 году по программам с господдержкой донские предприниматели получили кредитов на 54,6 млрд рублей, около половины из них — на поддержку АПК-отрасли.

Читайте также: Сбер поможет бизнесу избежать ошибок в финансовой отчётности

На встрече присутствовали старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина, председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и кураторы блока экономики правительства региона: заместитель губернатора Александр Скрябин и министр экономического развития Максим Папушенко.

«Сбер — один из самых надёжных наших партнёров при реализации крупнейших региональных проектов. При участии банка на Дону реализован ряд знаковых инвестпроектов, в том числе Сбер профинансировал 19 проектов из числа «Губернаторской сотни», общая стоимость которых составила более 43,4 млрд рублей. В 2022 году банком выделены средства на 4 проекта из губернаторского перечня на сумму 9,5 млрд рублей», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Одно из ключевых направлений совместной работы — поддержка строительной отрасли. В прошлом году банком приняты решения о финансировании новых жилищных проектов суммарной площадью 1,2 млн кв. метров на 50 млрд рублей, в том числе с эскроу-счетами на 40,3 млрд рублей. Это помогает и росту регионального рынка ипотеки. В 2022 году розничные клиенты банка получили кредитов на 101 млрд рублей, из них ипотека составила около 51 млрд рублей.

Читайте также: Сбер смягчил условия льготной ипотеки для семей с детьми с инвалидностью и для участников СВО

«Сегодня около 3,3 млн розничных клиентов банка и 85 тысяч бизнесов обслуживаются в Ростовском отделении Сбербанка. На начало 2023 года совокупный кредитный портфель превысил 458 млрд рублей, а совокупный портфель пассивов вырос до 450 млрд рублей. Помимо финансовой поддержки мы уже несколько лет видим растущий спрос на цифровые решения Сбера в АПК, торговле, недвижимости, туризме, здравоохранении, образовании, и многих других. В 2023 году мы продолжаем инвестиционную поддержку важных для ростовских компаний проектов, развитие онлайн-торговли с применением технологий искусственного интеллекта и реализацию ESG-проектов в десятках сфер и направлений», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

«Сбер активно расширяет ESG-партнёрство в регионе. Суммарно в кредитном портфеле Ростовской области, сформированном на основе принципов ESG, 28 проектов на общую сумму 7,2 млрд рублей. В прошлом году мы профинансировали ряд проектов, способствующих устойчивому развитию региона: строительство водопроводных очистных сооружений, реконструкцию системы теплоснабжения, строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций по региону и другие», — говорит управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.