Как пользоваться привилегиями Сбера даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк

Реклама Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Изображение Сбера
    © Изображение Сбера

У вашего работодателя зарплатный проект с другим банком, но вы хотите пользоваться скидками и особыми условиями кредитования зарплатников Сбера? Рассказываем, как это сделать и в каких ситуациях пригодится.

Для тех, кто хочет получить выгоды зарплатного клиента Сбера, но не готов сменить зарплатный банк, придумали сервис «Персональный зарплатный проект».

Как это работает?

Вы продолжаете получать зарплату в банке, который выбрал ваш работодатель, но переводите часть зарплаты на карту или платежный счет Сбера. Так вы сможете пользоваться привилегиями, которые даёт своим зарплатным клиентам СберБанк:

  • скидка до 2% на ставку по кредиту;
  • доступ к вкладу «Хорошее начало»* с повышенным процентом;
  • скидка 15% на оформление налогового вычета;
  • скидка 30% на связь от СберМобайла;
  • скидка 20% на страховой полис «Сбереги финансы»;
  • подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль;
  • купон на 500 рублей от СберМегаМаркета.

Какую часть зарплаты переводить?

Если вы раньше получали зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов. Если вы никогда не получали зарплату в Сбере или с последнего начисления прошло больше года, для расчёта минимальной суммы перевода нужно подтвердить доход через Госуслуги. 

Как подключиться?

Зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн и в разделе «Сервисы» → «Поступления» → «Зарплата» выберите способ «Пополнять самостоятельно». После этого нужно два месяца подряд перечислять рассчитанную сумму (или вносить наличные через банкомат) на карту или счет Сбера — тогда доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.

Когда может пригодиться «Персональный зарплатный проект»?

Вот несколько типичных ситуаций.

  • Работодатель навязывает свой банк

Допустим, вы получали зарплату на карту СберБанка и пользовались всеми привилегиями зарплатного клиента, а затем нашли новое место работы. Вашему работодателю удобнее сотрудничать с одним банком, и он не предлагает вам выбора. Если набор привилегий в этом банке вас не устраивает, вы можете начать переводить часть зарплаты в Сбер, подключив «Персональный зарплатный проект», — и продолжать пользоваться прежними привилегиями. Никаких заявлений в бухгалтерию для этого писать не придётся.  

  • Вы хотите пользоваться привилегиями сразу двух банков

Вы вполне довольны тем банком, в котором получаете зарплату, в том числе привилегиями, которые он предлагает зарплатным клиентам. Но по той или иной причине вы пользуетесь сервисами Сбера — например, храните на его счетах часть сбережений ради безопасности. Подключив «Персональный зарплатный проект», вы сможете пользоваться привилегиями сразу двух банков, а заодно получить скидку 20% на защиту финансов.

  •  Хотите умножить выгоду сервисов Сбера 

Представим, что вы хотите оформить кредит — например, чтобы доделать дома ремонт. Вы сравнили условия в разных банках и вам нравятся условия по кредиту в Сбере (а там сейчас  действительно низкие ставки по кредиту по сравнению со многими банками). Но эти условия могут стать еще выгоднее при подключении «Персонального зарплатного проекта» — ставка снизится еще на 2%. При желании вы можете воспользоваться и другими привилегиями банка.

Узнать больше о «Персональном зарплатном проекте»

* Вклад «Хорошее начало» могут открыть клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Северо-Западного, Сибирского и Юго-Западного территориальных банков Сбербанка. Регионы, входящие в сферу их обслуживания, можно найти по ссылке.

Реклама. ИП Измайлов Марлен Ильич AX1LYwMgKauCJtqK
Банки Деньги карты «Мир» Сбербанк Трудоустройство Финансы Экономика

Новости

Мастер класс по тай-дай и винил-маркет. Рассказываем, чем заняться в субботу в Краснодаре
Суд арестовал 23 полицейских из Ростова-на-Дону. Их подозревают в создании преступного сообщества и получении взяток
Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае
Леонид Агутин, Клава Кока, DJ Smash и другие. Стали известны имена артистов, которые выступят на VK Fest в Сочи
Дорого, вкусно и красиво. Краснодарские фудблогеры побывали в ресторане «Рётэй» в Японском саду
Сочинцы обратились к Бастрыкину из-за стройки на территории санатория «Красмашевский». СК начал проверку

Лента новостей

Реклама на сайте