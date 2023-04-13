Как пользоваться привилегиями Сбера даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк
У вашего работодателя зарплатный проект с другим банком, но вы хотите пользоваться скидками и особыми условиями кредитования зарплатников Сбера? Рассказываем, как это сделать и в каких ситуациях пригодится.
Для тех, кто хочет получить выгоды зарплатного клиента Сбера, но не готов сменить зарплатный банк, придумали сервис «Персональный зарплатный проект».
Как это работает?
Вы продолжаете получать зарплату в банке, который выбрал ваш работодатель, но переводите часть зарплаты на карту или платежный счет Сбера. Так вы сможете пользоваться привилегиями, которые даёт своим зарплатным клиентам СберБанк:
- скидка до 2% на ставку по кредиту;
- доступ к вкладу «Хорошее начало»* с повышенным процентом;
- скидка 15% на оформление налогового вычета;
- скидка 30% на связь от СберМобайла;
- скидка 20% на страховой полис «Сбереги финансы»;
- подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль;
- купон на 500 рублей от СберМегаМаркета.
Какую часть зарплаты переводить?
Если вы раньше получали зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов. Если вы никогда не получали зарплату в Сбере или с последнего начисления прошло больше года, для расчёта минимальной суммы перевода нужно подтвердить доход через Госуслуги.
Как подключиться?
Зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн и в разделе «Сервисы» → «Поступления» → «Зарплата» выберите способ «Пополнять самостоятельно». После этого нужно два месяца подряд перечислять рассчитанную сумму (или вносить наличные через банкомат) на карту или счет Сбера — тогда доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.
Когда может пригодиться «Персональный зарплатный проект»?
Вот несколько типичных ситуаций.
- Работодатель навязывает свой банк
Допустим, вы получали зарплату на карту СберБанка и пользовались всеми привилегиями зарплатного клиента, а затем нашли новое место работы. Вашему работодателю удобнее сотрудничать с одним банком, и он не предлагает вам выбора. Если набор привилегий в этом банке вас не устраивает, вы можете начать переводить часть зарплаты в Сбер, подключив «Персональный зарплатный проект», — и продолжать пользоваться прежними привилегиями. Никаких заявлений в бухгалтерию для этого писать не придётся.
- Вы хотите пользоваться привилегиями сразу двух банков
Вы вполне довольны тем банком, в котором получаете зарплату, в том числе привилегиями, которые он предлагает зарплатным клиентам. Но по той или иной причине вы пользуетесь сервисами Сбера — например, храните на его счетах часть сбережений ради безопасности. Подключив «Персональный зарплатный проект», вы сможете пользоваться привилегиями сразу двух банков, а заодно получить скидку 20% на защиту финансов.
- Хотите умножить выгоду сервисов Сбера
Представим, что вы хотите оформить кредит — например, чтобы доделать дома ремонт. Вы сравнили условия в разных банках и вам нравятся условия по кредиту в Сбере (а там сейчас действительно низкие ставки по кредиту по сравнению со многими банками). Но эти условия могут стать еще выгоднее при подключении «Персонального зарплатного проекта» — ставка снизится еще на 2%. При желании вы можете воспользоваться и другими привилегиями банка.
* Вклад «Хорошее начало» могут открыть клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Северо-Западного, Сибирского и Юго-Западного территориальных банков Сбербанка. Регионы, входящие в сферу их обслуживания, можно найти по ссылке.