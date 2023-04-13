Как пользоваться привилегиями Сбера даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк

У вашего работодателя зарплатный проект с другим банком, но вы хотите пользоваться скидками и особыми условиями кредитования зарплатников Сбера? Рассказываем, как это сделать и в каких ситуациях пригодится.

Вы продолжаете получать зарплату в банке, который выбрал ваш работодатель, но переводите часть зарплаты на карту или платежный счет Сбера. Так вы сможете пользоваться привилегиями, которые даёт своим зарплатным клиентам СберБанк:

Если вы раньше получали зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов. Если вы никогда не получали зарплату в Сбере или с последнего начисления прошло больше года, для расчёта минимальной суммы перевода нужно подтвердить доход через Госуслуги.

Зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн и в разделе «Сервисы» → «Поступления» → «Зарплата» выберите способ «Пополнять самостоятельно». После этого нужно два месяца подряд перечислять рассчитанную сумму (или вносить наличные через банкомат) на карту или счет Сбера — тогда доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.

Когда может пригодиться «Персональный зарплатный проект»?

Вот несколько типичных ситуаций.

Работодатель навязывает свой банк

Допустим, вы получали зарплату на карту СберБанка и пользовались всеми привилегиями зарплатного клиента, а затем нашли новое место работы. Вашему работодателю удобнее сотрудничать с одним банком, и он не предлагает вам выбора. Если набор привилегий в этом банке вас не устраивает, вы можете начать переводить часть зарплаты в Сбер, подключив «Персональный зарплатный проект», — и продолжать пользоваться прежними привилегиями. Никаких заявлений в бухгалтерию для этого писать не придётся.

Вы хотите пользоваться привилегиями сразу двух банков

Вы вполне довольны тем банком, в котором получаете зарплату, в том числе привилегиями, которые он предлагает зарплатным клиентам. Но по той или иной причине вы пользуетесь сервисами Сбера — например, храните на его счетах часть сбережений ради безопасности. Подключив «Персональный зарплатный проект», вы сможете пользоваться привилегиями сразу двух банков, а заодно получить скидку 20% на защиту финансов.

Хотите умножить выгоду сервисов Сбера

Представим, что вы хотите оформить кредит — например, чтобы доделать дома ремонт. Вы сравнили условия в разных банках и вам нравятся условия по кредиту в Сбере (а там сейчас действительно низкие ставки по кредиту по сравнению со многими банками). Но эти условия могут стать еще выгоднее при подключении «Персонального зарплатного проекта» — ставка снизится еще на 2%. При желании вы можете воспользоваться и другими привилегиями банка.