В Краснодарском крае прогнозируют ливни, грозу, град и сильный ветер

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 14 апреля, а также ночью и утром 15 апреля местами ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

На реке Кубань в юго-восточной части края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Усть-Лабинский, Курганинский, Апшеронский, Белореченский районы) ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Температура воздуха в среднем по краю 14 апреля составит ночью 5…10 °C, местами в юго-восточных предгорных районах будет 0…+5 °C, днем — 11…16 °C, в горах ночью около +3…-2 °C, днем — 5…10 °C, на Черноморском побережье ночью прогнозируют 7…12 °C, днем воздух прогреется до 10…15 °C.

В Краснодаре в пятницу будет облачно с прояснениями. Утром в течение дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди и сильный ветер. Температура воздуха ночью составит 8…10 °C, днем воздух прогреется до 13…15 °C.

Как писали Юга.ру, эта неделя в Краснодарском крае началась с дождей. В юго-восточных предгорных районах ночью температура опустилась до 1°C. В зависимости от изменения погоды горнолыжные курорты юга в ближайшее время будут завершать сезон, примерные даты уже объявили.