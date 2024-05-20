Баскетбольному «Локо» осталась одна победа до финала

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Форвард «Локо» Кирилл Темиров атакует кольцо УНИКСа 19 мая 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой ПБК «Локомотив-Кубань»; автор – Фёдор Обмайкин
    Форвард «Локо» Кирилл Темиров атакует кольцо УНИКСа 19 мая 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой ПБК «Локомотив-Кубань»; автор – Фёдор Обмайкин

«Локомотив-Кубань» 19 мая выиграл у УНИКСа в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

В краснодарском «Баскет-Холле» 19 мая прошел шестой матч полуфинальной серии баскетбольного чемпионата Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и действующим обладателем трофея, казанским УНИКСом.

На этой стадии турнира серии длятся до четырех побед, и перед воскресным матчем счет был 2-3 в пользу УНИКСа. Первую четверть этой игры команды провели ровно (21:19 в пользу «Локо»), после чего краснодарская команда начала уверенно наращивать преимущество, в итоге закончив игру с рекордной для этой серии победой над чемпионами — 98:68.

Ключевым фактором для победы «Локо» стала игра запасных: баскетболисты, выходившие на замену у команды хозяев, в сумме набрали 57 очков, в то время как резервисты УНИКСа — всего 9.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить наших болельщиков: это настоящее счастье — играть в такой атмосфере, в заполненном «Баскет-Холле». Теперь нас ждет решающий матч в Казани. Наш прошлый выезд туда был сопряжен со сложностями из-за отсутствия доступных гостиниц, мы тренировались и жили в Москве, а в Казань прибыли уже к матчу. Главное, чтобы в этот раз обстоятельства не мешали нам спокойно добраться и подготовиться», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич.

Матч, в котором определится, кто выйдет в финал из пары «Локо» — УНИКС, состоится в среду, 22 мая, в Казани. Начало — в 19:00 по московскому времени. Первый финалист Единой лиги ВТБ уже известен — это московский ЦСКА, который обыграл «Зенит» в полуфинальной серии со счетом 4-2.

  • Проход фанатов «Локо» перед матчем с УНИКСом 19 мая 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой ПБК «Локомотив-Кубань»; автор Фёдор Обмайкин
    Проход фанатов «Локо» перед матчем с УНИКСом 19 мая 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой ПБК «Локомотив-Кубань»; автор Фёдор Обмайкин

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