Баскетбольному «Локо» осталась одна победа до финала

На этой стадии турнира серии длятся до четырех побед, и перед воскресным матчем счет был 2-3 в пользу УНИКСа. Первую четверть этой игры команды провели ровно (21:19 в пользу «Локо»), после чего краснодарская команда начала уверенно наращивать преимущество, в итоге закончив игру с рекордной для этой серии победой над чемпионами — 98:68.

Ключевым фактором для победы «Локо» стала игра запасных: баскетболисты, выходившие на замену у команды хозяев, в сумме набрали 57 очков, в то время как резервисты УНИКСа — всего 9.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить наших болельщиков: это настоящее счастье — играть в такой атмосфере, в заполненном «Баскет-Холле». Теперь нас ждет решающий матч в Казани. Наш прошлый выезд туда был сопряжен со сложностями из-за отсутствия доступных гостиниц, мы тренировались и жили в Москве, а в Казань прибыли уже к матчу. Главное, чтобы в этот раз обстоятельства не мешали нам спокойно добраться и подготовиться», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич.

Матч, в котором определится, кто выйдет в финал из пары «Локо» — УНИКС, состоится в среду, 22 мая, в Казани. Начало — в 19:00 по московскому времени. Первый финалист Единой лиги ВТБ уже известен — это московский ЦСКА, который обыграл «Зенит» в полуфинальной серии со счетом 4-2.