Горнолыжные курорты Сочи назвали даты завершения зимнего сезона

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Дольше всего лыжников будут ждать на Красной Поляне

В Сочи горнолыжные курорты решили начать закрывать спуски. Первым зимний сезон завершит горно-туристический центр «Газпром» — 15 апреля, сообщил портал Sochi1.ru

Затем трассы закроет «Роза Хутор». Там окончание сезона запланировали на 21 апреля. Дольше всех продержится Красная Поляна. Там лыжников и сноубордистов ждут до 10 мая. Дело в том, что плато Цирк-2 расположено в месте, позволяющем дольше всего сохранять снег от солнечных лучей.

Как писали Юга.ру, зимой Краснодарский край посетили 2,5 млн туристов. Больше всего отдыхающих принял Сочи — 1,4 млн человек. Также эксперты отмечают, что отдых в Сочи подорожал на 30%.

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Курорты и туризм отдых Сочи

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Горнолыжные курорты Сочи назвали даты завершения зимнего сезона
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