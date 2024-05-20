Погода в Краснодаре: дожди и туман

По прогнозу будет переменная облачность. Днем и вечером в юго-восточных предгорных районах и горах местами кратковременный дождь с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 20 мая 6-11 °С, на Азовском побережье 9-14 С°. 21 мая воздух прогреется до 22-27 °С. В горах ночью 3-8 °С, днем 10-15 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. 20 мая местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 20-25 °С.