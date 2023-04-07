В Сочи появится «Сад дружбы». Там туристы смогут высаживать деревья

Краснодарский край

Распечатать

  • Сочи © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Сочи © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Координатор отдела ботанического сада «Дерево дружбы» сообщил, что площадь новой зоны составит примерно пять гектаров

В Сочи появится «Сад дружбы», где туристы смогут высаживать деревья. Об этом сообщил координатор отдела ботанического сада «Дерево дружбы» Борис Макаренко «РИА Новости».

В Сочи снова начал расти реликтовый самшит:

Он рассказал, что выберут территорию, где нет большого количества субтропических насаждений, чтобы туристы могли сами обустроить зону. По словам Макаренко, площадь сада составит примерно пять гектаров, а реализация проекта займет до полутора лет:

«Мы планируем развивать проект, чтобы туристы из других регионов смогли высадить свое дерево и сделать вклад в историю нашего города».

Как сообщали ранее Юга.ру, в сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций. Маршруты для туристов обещают улучшить.

Благоустройство Ботаника Сочи Экология

Новости

В Сочи появится «Сад дружбы». Там туристы смогут высаживать деревья
День книгодарения и цветочный квест. Рассказываем, куда сходить на выходных в Краснодаре
Краснодарский край зимой посетили 2,5 млн туристов
Жительница Лабинска перевела 700 тыс. рублей «британскому певцу». Возлюбленный оказался мошенником, его пособников осудили
Мокрый снег, ливни и грозы. В Краснодарском крае на выходных ухудшится погода
Маски долой! Подрядчика обязали очищать номера автомобилей на муниципальных парковках Краснодара

Лента новостей

Кому бесплатно помогают психологи Краснодарского края в связи с СВО
Сегодня, 13:23
Кому бесплатно помогают психологи Краснодарского края в связи с СВО
В сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций
Вчера, 18:25
В сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций
Маршруты для туристов обещают улучшить
В Краснодаре дождь, пробки и ДТП
Сегодня, 08:48
В Краснодаре дождь, пробки и ДТП
Осадки прогнозируют и в выходные

Реклама на сайте