В Сочи появится «Сад дружбы». Там туристы смогут высаживать деревья
Координатор отдела ботанического сада «Дерево дружбы» сообщил, что площадь новой зоны составит примерно пять гектаров
В Сочи появится «Сад дружбы», где туристы смогут высаживать деревья. Об этом сообщил координатор отдела ботанического сада «Дерево дружбы» Борис Макаренко «РИА Новости».
В Сочи снова начал расти реликтовый самшит:
Он рассказал, что выберут территорию, где нет большого количества субтропических насаждений, чтобы туристы могли сами обустроить зону. По словам Макаренко, площадь сада составит примерно пять гектаров, а реализация проекта займет до полутора лет:
«Мы планируем развивать проект, чтобы туристы из других регионов смогли высадить свое дерево и сделать вклад в историю нашего города».
Как сообщали ранее Юга.ру, в сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций. Маршруты для туристов обещают улучшить.