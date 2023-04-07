В Сочи появится «Сад дружбы». Там туристы смогут высаживать деревья

Он рассказал, что выберут территорию, где нет большого количества субтропических насаждений, чтобы туристы могли сами обустроить зону. По словам Макаренко, площадь сада составит примерно пять гектаров, а реализация проекта займет до полутора лет:



«Мы планируем развивать проект, чтобы туристы из других регионов смогли высадить свое дерево и сделать вклад в историю нашего города».



Как сообщали ранее Юга.ру, в сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций. Маршруты для туристов обещают улучшить.