В Усть-Лабинске появилось граффити с Юрием Гагариным и Виктором Горбатко
Мурал с изображением летчиков-космонавтов СССР нарисовали в городском парке у бюста Гагарина
12 апреля в сети появились фото и видео с граффити летчиков-космонавтов СССР в парке Усть-Лабинска. На мурале изображены Юрий Гагарин и Виктор Горбатко.
В центре Краснодара нарисовали кубанских предпринимателей XIX века:
Новое городское граффити находится у бюста Гагарина. Рядом с портретами космонавтов надписи: «Первый человек в космосе Юрий Алексеевич Гагарин 1934-1968» и «Звездный сын Кубани Виктор Васильевич Горбатко 1934-2017».
Во всю стену: онлайн-тур по самым большим граффити Краснодара.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи нарисовали граффити с сюжетами из фильма «Брат».