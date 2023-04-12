В Усть-Лабинске появилось граффити с Юрием Гагариным и Виктором Горбатко

Мурал с изображением летчиков-космонавтов СССР нарисовали в городском парке у бюста Гагарина

12 апреля в сети появились фото и видео с граффити летчиков-космонавтов СССР в парке Усть-Лабинска. На мурале изображены Юрий Гагарин и Виктор Горбатко.

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Новое городское граффити находится у бюста Гагарина. Рядом с портретами космонавтов надписи: «Первый человек в космосе Юрий Алексеевич Гагарин 1934-1968» и «Звездный сын Кубани Виктор Васильевич Горбатко 1934-2017».

© Скриншот из телеграмм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/5934

© Скриншот из телеграмм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/5934

© Скриншот из телеграмм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/5934

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