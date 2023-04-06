В Сочи нарисовали граффити с сюжетами из фильма «Брат»

5 апреля в сети появились фото граффити с Сергеем Бодровым

В Сочи дорисовали граффити с изображением Сергея Бодрова. Портрет актера разместили на фоне его самой известной реплики — «В чем сила, брат?». Фото граффити появилось в сети 5 апреля.

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Всего художники создали три граффити на стенах трансформаторной будки на ул. Альпийской. Все сюжеты из отечественной криминальной драмы «Брат».

© Скриншот из телеграмм-канала «Чё Происходит?! Сочи/Сириус» https://t.me/chepsochi/40291

© Скриншот из телеграмм-канала «Чё Происходит?! Сочи/Сириус» https://t.me/chepsochi/40291

Авторы граффити — Youfeelmyskill. Они же ранее нарисовали на курорте The Beatles на ул. Несебрской, Децла на ул. Комсомольской, а в Краснодаре — доктора Эммета Брауна и Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» на ул. Героев-Разведчиков.

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