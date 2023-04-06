В Сочи нарисовали граффити с сюжетами из фильма «Брат»
5 апреля в сети появились фото граффити с Сергеем Бодровым
В Сочи дорисовали граффити с изображением Сергея Бодрова. Портрет актера разместили на фоне его самой известной реплики — «В чем сила, брат?». Фото граффити появилось в сети 5 апреля.
В Сочи приводят в порядок пляжи:
Всего художники создали три граффити на стенах трансформаторной будки на ул. Альпийской. Все сюжеты из отечественной криминальной драмы «Брат».
Авторы граффити — Youfeelmyskill. Они же ранее нарисовали на курорте The Beatles на ул. Несебрской, Децла на ул. Комсомольской, а в Краснодаре — доктора Эммета Брауна и Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» на ул. Героев-Разведчиков.
В Сочи закрасили граффити The Beatles «All you need is love»:
Как сообщали ранее Юга.ру, в центре Краснодара нарисовали кубанских предпринимателей XIX века.