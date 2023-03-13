Единый билет в Абхазию. Минтранс России возобновит мультимодальные перевозки на курорт

«Единая транспортная дирекция» минтранса России возобновит мультимодальные пассажирские перевозки из регионов РФ в республику Абхазия и в обратном направлении. Билеты на седьмой курортный сезон уже доступны для покупки, сообщает «Транспорт России». Впервые перевозки с системой «единого» билета были организованы в 2017 году.

Перевозки будут осуществляться с 30 апреля по 30 сентября. Пересадки — на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Поездка охватит пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.



Купить билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей «ФПК» и на сайте «РЖД». Маршрут «самолет + автобус» оформляется через онлайн-сервисы и транспортно-туристические агентства. При покупке «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения, например: «откуда» — Москва / «куда» — Пицунда.

Сегодня пассажиры также могут приобрести «единый» билет в Суздаль, в Калининградскую область, на горнолыжные курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и Шерегеш, в города Белозерск и Кириллов, а также в города Удмуртской республики.



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