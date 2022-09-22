Мобилизованным жителям Крыма пообещали выплатить по 200 тыс. рублей

Глава республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что все мобилизованные крымчане получат единоразовую выплату в размере 200 тыс. рублей. Деньги обещают перечислить на банковскую карту в течение пяти дней после написания заявления.

Зампред Совета министров республики объяснила, что заявление на выплату можно подать лично в воинской части по месту зачисления на службу. С заявлением нужно предоставить удостоверение личности и указать расчётный счёт.

О подобной выплате сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал, что военнообязанным москвичам будут доплачивать ежемесячно 50 тысяч рублей в период прохождения службы.

Отметим, в пункте 3 указа №647 «О частичной мобилизации» сказано, что уровень денежного содержания мобилизованных будет равен уровню выплат контрактникам.

Ранее Юга.ру писали, что 21 сентября президент РФ объявил частичную мобилизацию. Редакция Юга.ру изучила советы правозащитников, а также закон «О воинской обязанности и военной службе». Рассказываем, что делать тем, кто попал под призыв.