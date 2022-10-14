Мобилизованным жителям Краснодарского края выплатят по 115 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление даже тем, кто в зоне СВО

Минтруд Краснодарского края опубликовал документ о выплатах мобилизованным. На руки они получат по 100 тыс. рублей.

13 октября Минтруда и соцразвития края установило порядок единовременных выплат мобилизованным кубанцам. На них могут претендовать те, кто заключил контракт о прохождении службы и назначен на воинские должности в именных «Краснодарских» подразделениях.

Примечательно, что постановление о выделении средств из местного бюджета губернатор Кубани подписал ещё в день объявления частичной мобилизации — 21 сентября. Порядок выплат утвердили лишь спустя 3 недели. За это время многие мобилизованные уже успели покинуть территорию края.

Сумма единовременной выплаты — 114943 рубля. Из них 14943 рубля — это подоходный налог, который будет удержан. Таким образом, на руки военнослужащие получат 100 тыс. рублей. Выплату назначает Управление соцзащиты края. Для того чтобы её получить, нужно предоставить в любое отделение следующий пакет документов:

заявление;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего;

документ, подтверждающий место жительства на территории Краснодарского края;

контракт о прохождении военной службы;

приказ о назначении на воинскую должность в именном «Краснодарском» подразделении либо выписку из него;

реквизиты счета, открытого в кредитной организации;

согласие на обработку персональных данных.

Соцзащита должна решить, выплачивать деньги или нет, за 5 дней. Их должны перечислить не позднее 10 дней после решения. В случае нехватки средств их переведут в течение 10 дней после поступления.

Ранее Юга.ру писали о родственниках мобилизованных. Они признались, что потратили 70 тысяч рублей на то, чтобы собрать своего солдата. В свою очередь замвоенкома Краснодарского края заявил, что все положенное довольствие мобилизованным обеспечит государство, но дополнительные элементы экипировки можно приобрести самостоятельно.