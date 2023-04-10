На М-4 «Дон» в районе Кабардинки временно изменилась схема движения
Из-за строительства транспортной развязки на 1522 км М-4 «Дон» схему движения на участке изменили с 10 апреля
Временно закрыт съезд в село Кабардинка для тех, кто едет из Джубги в сторону Новороссийска и из Новороссийска в Геленджик, сообщает «Автодор».
Выехать из Кабардинки на 1522 км М-4 «Дон» сейчас можно только в сторону Геленджика. Въехать в село и выехать из него в сторону Новороссийска водители могут на перекрестке со светофором на 1526 км трассы.
В «Автодоре» объяснили, что временные меры нужны для завершения работ по строительству транспортной развязки на 1522 км М-4 «Дон»:
«Новое сооружение позволит уже к этому курортному сезону ликвидировать левый поворот и убрать светофор с основного хода трассы М-4 «Дон».
В выходные в соцсетях стали появляться публикации о пробках в сторону моря по пути из Краснодара.
Ранее Юга.ру писали, что Дальний западный обход Краснодара планируют открыть раньше срока, летом 2023 года.