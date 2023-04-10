На М-4 «Дон» в районе Кабардинки временно изменилась схема движения

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Из-за строительства транспортной развязки на 1522 км М-4 «Дон» схему движения на участке изменили с 10 апреля

Временно закрыт съезд в село Кабардинка для тех, кто едет из Джубги в сторону Новороссийска и из Новороссийска в Геленджик, сообщает «Автодор».

Выехать из Кабардинки на 1522 км М-4 «Дон» сейчас можно только в сторону Геленджика. Въехать в село и выехать из него в сторону Новороссийска водители могут на перекрестке со светофором на 1526 км трассы.

Схема движения

Схема движения

В «Автодоре» объяснили, что временные меры нужны для завершения работ по строительству транспортной развязки на 1522 км М-4 «Дон»:

«Новое сооружение позволит уже к этому курортному сезону ликвидировать левый поворот и убрать светофор с основного хода трассы М-4 «Дон».

В выходные в соцсетях стали появляться публикации о пробках в сторону моря по пути из Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что Дальний западный обход Краснодара планируют открыть раньше срока, летом 2023 года.

Геленджик дорога на курорт Новороссийск Пробки Черное море

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