На М-4 «Дон» в районе Кабардинки временно изменилась схема движения

Временно закрыт съезд в село Кабардинка для тех, кто едет из Джубги в сторону Новороссийска и из Новороссийска в Геленджик, сообщает «Автодор».

Выехать из Кабардинки на 1522 км М-4 «Дон» сейчас можно только в сторону Геленджика. Въехать в село и выехать из него в сторону Новороссийска водители могут на перекрестке со светофором на 1526 км трассы.