«Краснодар» перед матчем с «Торпедо» открыл два пункта выдачи Fan ID рядом со стадионом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Стадион ФК "Краснодар" © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Стадион ФК "Краснодар" © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На матчи РПЛ на стадионе «Краснодар» теперь можно попасть только по «Карте болельщика»

Футбольный клуб «Краснодар» открыл два дополнительных центра выдачи Fan ID. Теперь всего их три. Все пункты расположены радом со стадионом «Краснодар»:

  • на 7 входе стадиона
  • в клубном магазине рядом с ареной
  • в амфитеатре парка

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Центры выдачи Fan ID будут работать 4 и 5 марта с 11:00 до 20:00. Ранее Юга.ру рассказывали, что такое «Карта болельщика» и как её получить. В открытых радом со стадионом центрах можно подтвердить заявление, оформленное на «Госуслугах» либо оформить персонифицированную карту «под ключ» на месте. Для этого понадобится паспорт, а для детей — свидетельство о рождении.

Матчем с «Торпедо» «Краснодар» возобновит выступление в Российской Премьер-лиге после перерыва. «Быки» с 25 очками занимают восьмое место в турнирной таблице. «Торпедо» с 6 очками располагается на последнем, 16 месте.

После зимней паузы «Краснодар» уже сыграл с ЦСКА в кубке. «Быки» разгромно проиграли в Москве и победили дома, но вылетели в нижнюю сетку турнира. 15 марта они сыграют с грозненским «Ахматом».

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