Ничья с аутсайдером и пустые трибуны с Fan ID. «Краснодар» неуверенно вернулся в РПЛ

«Краснодар» не смог обыграть «Торпедо». У болельщиков были проблемы с проходом на стадион

ФК «Краснодар» 5 марта принимал московское «Торпедо» на своем поле. Это был первый матч «быков» в Российской Премьер-лиге после зимнего перерыва. Гости активно начали матч и уже на девятой минуте вышли вперед. Во втором тайме Краснодар смог отыграться и даже повести в счете. Голы забили Петров и Кордоба. Под занавес матча счет сравнял Игорь Лебеденко. 39-летний нападающий «Торпедо» стал самым возрастным автором гола в РПЛ.

Игра с «Торпедо» стала первой для «Краснодара» после введения Fan ID на домашнем стадионе. Согласно протоколу на сайте РПЛ, на матче присутствовали 7 тыс. 965 зрителей. По данным портала sports.ru, эта цифра может стать антирекордом посещаемости в текущем сезоне РПЛ. К примеру, на предыдущем матче с ЦСКА в Кубке России, где Fan ID не нужен, присутствовали более 26 тыс. болельщиков. На заключительный матч прошлого года против «Химок» пришли более 20 тыс. зрителей. Перед матчем телеграм-канал «Kub Mash» сообщил о проблемах с проходом на стадион «Краснодар». По информации паблика, из полутора десятков входов работали лишь два. Образовались длинные очереди. Проблемы якобы были связаны с работой электронной системы идентификации болельщиков. Напомним, ранее Юга.ру писали о её успешном, по заявлению кубанских чиновников, испытании.

В этот же день ещё один матч РПЛ прошел в Сочи. Там местная команда принимала ЦСКА. В первом матче под руководством Курбана Бердыева сочинцы уверено обыграли московских армейцев. Дублем в ворота гостей отметился Лука Джорджевич. После этого «Сочи» обошел «Краснодар» в турнирной таблице. С трибун за игрой следили всего 4 тыс. 419 зрителей. При этом стадион вмещает в 10 раз больше. Портал sports.ru привел данные по посещаемости после введения Fan ID. Наиболее показательные цифры у «Ростова». В сезоне 2018/19 матчи команды посещали в среднем 30 тыс. человек, в текущем — не многим более 6,5 тыс. болельщиков. По данным авторов исследования у «Сочи» посещаемость была лучше даже в сезон переименования и переезда из Санкт-Петербурга. Тогда команда выступала в ФНЛ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «система себя не оправдала». Он рассказал журналистам, что готовит инициативу об отмене Fan ID.