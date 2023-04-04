Краснодарский ТРЦ «СБС Мегамолл» продали инвестиционно-строительному холдингу

Краснодарский край

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  • ТРК «СБС Мегамолл» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года
    ТРК «СБС Мегамолл» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Компания приобрела 100% доли ООО «СБС Мегамолл»

Новым владельцем торгово-развлекательного центра «СБС Мегамолл» стал инвестиционно-строительный холдинг AVA Group, сообщил РБК Краснодар.

Договор купли-продажи подписали в марте, стоимость сделки не разглашается. Компания обещает сохранить развлекательный комплекс и расширить его возможности.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре за 2,2 млрд рублей продали ТРЦ «Галактика». Владельцем комплекса признано ООО «ВАК». Оно занимается покупкой и продажей недвижимости.

Также в краевой столице продали ТРЦ «Карнавал». Его выкупила сеть аптек «Апрель». Теперь здание переоборудуют под офисные помещения. Прежние арендаторы должны были съехать до 30 марта. 

Краснодар Торговля

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