Краснодарский ТРЦ «СБС Мегамолл» продали инвестиционно-строительному холдингу
Компания приобрела 100% доли ООО «СБС Мегамолл»
Новым владельцем торгово-развлекательного центра «СБС Мегамолл» стал инвестиционно-строительный холдинг AVA Group, сообщил РБК Краснодар.
Договор купли-продажи подписали в марте, стоимость сделки не разглашается. Компания обещает сохранить развлекательный комплекс и расширить его возможности.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре за 2,2 млрд рублей продали ТРЦ «Галактика». Владельцем комплекса признано ООО «ВАК». Оно занимается покупкой и продажей недвижимости.
Также в краевой столице продали ТРЦ «Карнавал». Его выкупила сеть аптек «Апрель». Теперь здание переоборудуют под офисные помещения. Прежние арендаторы должны были съехать до 30 марта.
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