Кассационный суд запретил строить четырехполосную дорогу в Юбилейном микрорайне Краснодара

Четвертый кассационный суд запретил строительство дороги, соединяющей Елизаветинское шоссе и Юбилейный микрорайон. Решение вынесли 4 апреля. Информация об этом есть в картотеке суда. дело отправили на пересмотрение в Ленинский районный суд Краснодара.

Ответчиком по делу выступило управление Краснодарской краевой госэкспертизы, в качестве заинтересованного лица привлекли городскую администрацию. Ранее районный и краевой суды признавали строительство дороги законным. Жители обратились в кассационную инстанцию.

Как писали Юга.ру, жители Юбилейного микрорайона несколько лет выступали против дороги. По их словам, проект строительства был выполнен с нарушениями. Чтобы убедиться в этом, люди провели независимую экспертизу.

«По проекту дороги — значительное превышение уровня шума, поэтому людей, чьи дома стоят фасадом к дороге, принуждают вставлять в окна клапаны (щели в окнах). Чтобы окна принудительно проветривались. Потому что, если открыть окно, будет слишком шумно. То есть жители должны вставить в окна клапаны, чтобы проектировщики уложились в нормы по шуму. Но интересно и то, что эти клапаны не работают при температуре выше 20 °С, то есть шесть месяцев в году люди будут сидеть с закрытыми окнами и без возможности проветривания», — рассказала одна из активисток.

Также жители ЮМР не хотят, чтобы район стал транзитным. По словам краснодарцев, после строительства дороги мимо их домов проезжал бы поток транспорта с Тургеневского моста на трассу на Славянск-на-Кубани, в результате чего «многострадальные Минская и Алма-Атинская встали бы колом».

Юга.ру полетали над местами, где планировали прокладывать магистраль. Видео с коптера можно посмотреть здесь.