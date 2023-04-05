В санаториях Кавминвод распроданы места на майские праздники. Туроператоры сообщают о резком росте спроса

В санаториях КМВ на майские праздники практически нет свободных мест. У желающих оздоровиться в регионе летом осталось меньше месяца, сообщает ассоциация туроператоров. По их прогнозу, к концу апреля здравницы КМВ закроют продажи на июнь-август.

Администрации городов-курортов Ставропольского края сообщили, что за первые месяцы 2023 года турпоток в регион вырос на 30-50%. Например, загрузка санаториев Ессентуков за два месяца стала рекордной за последние 6 лет, а в Кисловодске за этот же период отдохнуло более 57 тыс. человек (почти +50% к 2022 году). По данным администрации Кисловодска, на майские выходные санатории и гостиницы города уже забронированы на 100%, по данным АТОР — на 90%. На курорте ждут более 27 тыс. человек. Забронировать номер в популярных здравницах Кисловодска в начале мая практически невозможно, подтверждают PAC Group.

На летний период еще можно найти номер в санаториях КМВ. Однако по прогнозам экспертов АЛЕАН, к концу апреля практически все объекты городов-курортов приостановят продажи на лето.



«Загрузка востребованных объектов КМВ на лето уже свыше 85%, сложнее всего с местами в санаториях Пятигорска и Кисловодска. Свободные номера еще можно найти в здравницах Железноводска и Ессентуков», — рассказали в «Интуристе».

Туроператоры также рассказали, что в этом году цены на санаторный отдых на КМВ выросли на 12-15%. По наблюдениям «Интуриста», АЛЕАН и «ВЕДИ ГРУПП», больше всего подорожали здравницы Кисловодска — до 20%.



Как сообщали ранее Юга.ру, цены на майские праздники в отелях Сочи выросли вдвое.