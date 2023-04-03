Минтруд рассказал, сколько дней россияне будут отдыхать в мае

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Публикуем календарь выходных в мае

Дополнительных выходных в мае будет три — 1, 8 и 9, рассказали в Минтруде. 8 мая стало нерабочим из-за переноса 8 января, которое выпало на воскресенье.

В итоге выходные разделятся на два периода: 29 апреля — 1 мая и с 6 по 9 мая. Всего в следующем месяце будет 11 выходных и 20 рабочих дней.

При этом сокращенных рабочих дней перед майскими праздниками не будет. То есть, рабочий день будет длиться как обычно — восемь часов.

Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. В первом месяце лета благодаря Дню России получится отдохнуть с 10 по 12 число

Ранее россияне отдыхали три дня подряд в феврале. Тогда дополнительный выходной появился из-за переноса 1 января. 

Как писали Юга.ру, курорты Кубани на майских праздниках примут более 500 тыс. туристов. Номерной фонд уже забронирован на 54%. В отелях Сочи цены на майские праздники выросли вдвое.

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