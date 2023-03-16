Цены на майские праздники в отелях Сочи выросли вдвое

Например, в отеле «Bridge Resort 4*» на первой неделе мая тарифы выросли в 2–3 раза. Стандартный номер на 8 дней на двоих взрослых в начале апреля можно забронировать за 56 тыс. рублей, в конце месяца — за 77 тыс. На праздники аналогичный номер обойдется почти в 150 тыс. рублей.



В парк-отеле «Богатырь» 4* «стандарт с софой» цена на конец апреля — 86 тыс. рублей, джуниор — за 132 тыс. На праздничные дни цены возрастают до 120 и 188 тыс. рублей. На период с 22 по 29 апреля многих номеров уже нет в наличии.



Отели с более демократичными ценами заполняются быстрее. Так, в гостинице «Бархатные сезоны» 3* уже нет в наличии стандартов эконом. С 21 по 28 апреля такой вариант можно было найти за 33 тыс. руб. На майские самое экономичное размещение — 41 тыс. на двоих.Также 13 марта в санатории «Южное взморье» еще были номера на майские. Неделя предлагалась за 86 тыс. рублей, это на 20 тыс. дороже отдыха в середине апреля. Уже с 15 марта все номера на праздники заняты.



Ранее Юга.ру рассказывали, что билеты в Сочи подорожают в пять раз к майским праздникам.