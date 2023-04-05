В Краснодаре утром 7-балльные пробки из-за дождя. Осадки прогнозируют на весь день

С ночи 5 апреля в Краснодаре идет дождь. Утром на дорогах образовались 7-балльные пробки. Самые сильные заторы на улицах Восточно-Кругликовской, Российской, Посадского, Северной, Ростовском шоссе и Восточном обходе. По данным «Яндекс.Карт», с утра произошло пять ДТП.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают 5 апреля кратковременный дождь и грозу в краевой столице. Воздух прогреется до 17-19 °С.

Как писали Юга.ру, штормовое предупреждение в крае объявили с 5 по 7 апреля. В регионе ожидаются сильные ливни и ветра. На реках ожидается подъем уровня воды.